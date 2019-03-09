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      Українці купились на російську технологію сіяння страху та зневіри

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Російська технологія сіяння страху, зневіри та залякування знайшла плідний ґрунт у вигляді нашого менталітету. Значна частина українців звикла жалітися на владу, одне одного та погані обставини, просто не помічаючи перемог.

      Про це у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" розповів завновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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      За роки війни в українців з’явилися тисячі приводів для зневіри, і кожен із них посилювався росіянами у тисячі раз. А до українських перемог були застосовані технології непевності, страху та сумніву:

      1. Успішний воєннний опір російській армії;
      2. Безвіз;
      3. Томос;
      4. Реформи в армії;
      5. Патрульна поліція;
      6. Поява системи ProZorro, яку вважають одною з кращих у світі;
      7. Поява антикорупційних правоохоронних органів;
      8. Е-декларування чиновників;
      9. Децентралізація;
      10. Нові розробки вітчизняного ВПК.

      "І не подумайте, що я забув про напади на активістів, економічну кризу, спричинену війною, убивство Гандзюк, протидію антикорупційним органам чи розслідування антикорупційних журналістів. Ні. Я просто помітив, що з кожним днем у нашому сегменті соціальних мереж усе менше прийнято говорити про незаперечні успіхи останніх років, бо це лише піднімає твої шанси бути зацькованому як ботами, так і реальними людьми, інформаційний вплив на яких досягнув своєї мети", – наголосив Дейнега.

      Він додав, що соціальні мережі показуюють те, що нам подобається, спотворюючи реальність і створюючи ілюзію того, що наші погляди розділяє більше людей ніж насправді.

      Це робиться заради того, щоб утримати нас якомога довше на території чергової онлайн-платформи, яка монетизує дані про нас, показавши нам рекламу приватних компаній, політичних партій, а останнім часом і інформаційних вкидів країни-агресора. Тому нам лишається лише прийняти той факт, що люди у різних країнах чи навіть у різних регіонах чи різних соціальних групах у рамках регіону живуть у своїх інформаційних бульках і мають свою "правду". Тому нападнику доводиться проникати у ваше інформаційне оточення або в ідеалі його формувати навколо вас,
      – пояснив Дейнега.

      Відео повного відеоблогу Віталія Дейнеги "Хроніки неоголошеної війни" за 9 березня 2019

       

      blog_ava
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      9 березня
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Відеоблоги Інформаційні технології Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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