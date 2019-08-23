Украинцы приняли участие в одном из старейших веломарафонов мира

22 августа в городе Рамбуйе, недалеко от Парижа, состоялся финиш легендарного веломарафона Париж-Брест-Париж.

Веломарафон Париж-Брест-Париж – древнейший велобревет, принять участие в котором гордость каждого рандонера. Свою историю начал марафон в 1891 году. С тех пор он проходит раз в четыре года, за исключением периода мировых войн.

Дистанцию ​​в 1200 км за 90 часов преодолеть может не каждый, а чтобы получить допуск к участию, велосипедистам нужно проходить путь квалификационных бреветов на 200, 400, 600 км.

В этом году на финише веломарафона стартовало 6673 участника из 66 стран, среди которых 84 участника из Украины. Они представляли клубы разных городов, в том числе Львова (Lviv Bicycle Club), Ивано-Франковска, Киева, Сум, Одессы, Полтавы, Житомира, Николаева, Херсона.

Преодолеть нелегкий маршрут и уложиться в лимит времени удалось большинству участников марафона. Среди украинских рандонеров лучшим результатом было 64 часа 45 минут.

Клуб Split вдруг выступил партнером и волонтером в этом событии для наших участников. Поддержал украинскую команду, организовав контрольный пункт отдыха на половине дистанции в г. Брест (Франция).

Более подробную информацию о Париж-Брест-Париж 2019 можно получить на страницах социальных сетей велоклубов и клуба Split.