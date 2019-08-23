Українці взяли участь в одному з найстаріших веломарафонів світу

22 серпня у містечку Рамбуйє, що недалеко від Парижа, відбувся фініш легендарного веломарафону Париж-Брест-Париж.

Веломарафон Париж-Брест-Париж – найдавніший велобревет, взяти участь, у якому гордість для кожного рандонера. Свою історію розпочав марафон у 1891 році. Відтоді він проходить раз на чотири роки, за винятком періоду світових війн.

Дистанцію у 1200 км за 90 годин подолати може не кожен, а щоб отримати допуск до участі, велосипедистам потрібно проходити нелегкий шлях кваліфікаційних бреветів на 200, 400, 600 км.

Цьогоріч на фініші веломарафону стартувало 6673 учасники із 66 країн, серед яких 84 учасники з України. Вони представляли клуби різних міст, зокрема Львова (Lviv Bicycle Club), Івано-Франківська, Києва, Сум, Одеси, Полтави, Житомира, Миколаєва, Херсона.

Здолати нелегкий маршрут і вкластися у ліміт часу вдалося більшості учасників марафону. Серед українських рандонерів найкращим результатом було 64 години 45 хвилин.

Клуб Split вдруге виступив партнером та волонтером у цій події для наших учасників. Підтримав українську команду, організувавши контрольний пункт відпочинку на половині дистанції у м. Брест (Франція).

Більш детальну інформацію про Париж-Брест-Париж 2019 можна отримати на сторінках соціальних мереж велоклубів та клубу Split.