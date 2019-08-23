16:11
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж
      Вєсті.UA
      20:36, 22 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Українці взяли участь в одному з найстаріших веломарафонів світу

      35 Читать новость на русском

      22 серпня у містечку Рамбуйє, що недалеко від Парижа, відбувся фініш легендарного веломарафону Париж-Брест-Париж.

      Веломарафон Париж-Брест-Париж – найдавніший велобревет, взяти участь, у якому гордість для кожного рандонера. Свою історію розпочав марафон у 1891 році. Відтоді він проходить раз на чотири роки, за винятком періоду світових війн.

      Дистанцію у 1200 км за 90 годин подолати може не кожен, а щоб отримати допуск до участі, велосипедистам потрібно проходити нелегкий шлях кваліфікаційних бреветів на 200, 400, 600 км.

      Цьогоріч на фініші веломарафону стартувало 6673 учасники із 66 країн, серед яких 84 учасники з України. Вони представляли клуби різних міст, зокрема Львова (Lviv Bicycle Club), Івано-Франківська, Києва, Сум, Одеси, Полтави, Житомира, Миколаєва, Херсона.

      Здолати нелегкий маршрут і вкластися у ліміт часу вдалося більшості учасників марафону. Серед українських рандонерів найкращим результатом було 64 години 45 хвилин.

      Клуб Split вдруге виступив партнером та волонтером у цій події для наших учасників. Підтримав українську команду, організувавши контрольний пункт відпочинку на половині дистанції у м. Брест (Франція).

      Більш детальну інформацію про Париж-Брест-Париж 2019 можна отримати на сторінках соціальних мереж велоклубів та клубу Split.

      blog_ava
      Російська омбудсвумен Москалькова прибула до Києва
      сьогодні
      2880
      Теги: Новини України Фотоновини Велоспорт Новини Франції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Саміт G7 в Біарріці: дата, гості та теми обговорень
      сьогодні , 15:38 Саміт G7 в Біарріці: дата, гості та теми обговорень
      102
      Політичні інтриги Росії та Франції тривалістю у 200 років
      сьогодні , 15:10 Політичні інтриги Росії та Франції тривалістю у 200 років
      Блог Соцмережі 247
      Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка
      сьогодні , 15:03 Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка
      7311
      Провальні справи українських правоохоронців за останні роки
      сьогодні , 14:29 Провальні справи українських правоохоронців за останні роки
      Тетяна Мартинюк 323
      Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      сьогодні , 12:00 Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      Катерина Петренко 1468
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук