Украинцы работают в Израиле по 12-15 часов в сутки, – СМИ

Украинские заробитчане работают по 12-15 часов в сутки в Израиле, имея всего два перерыва в смену.

При этом получая за свой труд меньше обещанного. Об этом сообщает телеканал Украина.

В материале приводится пример супружеской пары из Украины – Яны и Андрея, которые столкнулись со сложными условиями работы.

"Мы делали сэндвичи, и за два-три часа надо было сделать там сандвичей только одного вида тысячу штук. Нас там работало на том процессе 5 человек. Один просто наполняет пакеты, такие специальные рукава с начинкой, другой все время просто заматывает. Темп сумасшедший. Чем больше мы давали план, тем еще больше от нас требовали", – рассказала заробитчанка из Украины Яна.

Не выдержав, Яна попросилась в другой цех. Сейчас вместе с мужем работают с семи утра до семи вечера. Часто остаются на работе дольше. Андрей делает кейки, а Яна украшает торты. Весь день на ногах, за смену всего два перерыва: 15 минут на завтрак, и 30 – на обед. И только один выходной, сообщает телеканал.

"Андрей и Яна в стране легально – подали прошение на предоставление им статуса беженца. И пока их дело на рассмотрении, платят им меньше законом установленного минимума. Но требовать справедливости боятся, иначе потеряют эту пусть и тяжелую работу, как и тысячи других работников из Украины", – говорится в сюжете.