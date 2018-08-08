13:55
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українці працюють в Ізраїлі по 12-15 годин на добу, – ЗМІ

376 Читать новость на русском
Заробітчани
Заробітчани / zak.depo.ua

Українські заробітчани працюють по 12-15 годин на добу в Ізраїлі, маючи всього дві перерви за зміну.

При цьому отримуючи за свою працю менше обіцяного. Про це повідомляє телеканал Україна.

У матеріалі наводиться приклад подружньої пари з України Яни та Андрія, які зіткнулися зі складними умовами роботи.

"Ми робили сендвічі, і за дві-три години треба було зробити там сандвічів тільки одного виду тисячу штук. Нас там працювало на тому процесі 5 осіб. Один просто наповнює пакети, такі спеціальні рукави з начинкою, інший весь час просто замотує. Темп божевільний. Чим більше ми давали план, тим ще більше від нас вимагали", розповіла заробітчанка з України Яна.

Не витримавши, Яна попросилася в інший цех. Зараз разом з чоловіком працюють з сьомої ранку до сьомої вечора. Часто залишаються на роботі довше. Андрій робить кейки, а Яна прикрашає торти. Весь день на ногах, за зміну всього дві перерви: 15 хвилин на сніданок, і 30 – на обід. І лише один вихідний, повідомляє телеканал.

"Андрій і Яна в країні легально подали прохання на надання їм статусу біженця. І поки їх справа на розгляді, платять їм менше законом встановленого мінімуму. Але вимагати справедливості бояться, інакше втратять цю нехай і важку роботу, як і тисячі інших заробітчан з України", йдеться в сюжеті.

Теги: Новини України Заробітчани Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українців труять за їхні ж гроші
сьогодні, 12:01 Українців труять за їхні ж гроші
Ольга Бродська
До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
сьогодні, 11:00 До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
Настя Сукач 825
ЧС-1966 з футболу: сищик з холодним носом, полювання на Пеле, пограбування століття і Сталінград
сьогодні, 10:01 ЧС-1966 з футболу: сищик з холодним носом, полювання на Пеле, пограбування століття і Сталінград
Расценки взяток, которые требует полиция "ЛНР"
сьогодні, 08:40 Расценки взяток, которые требует полиция "ЛНР"
Ольга Черненко
Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
7 серпня, 23:00 Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
Павло Казарін
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку
 17 липня , 05:14
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Реал" втратив перемогу над "Атлетіко" у мадридському дербі
 8 квітня 2017 , 19:06
Динамо зіграло внічию з Ботошані
 1 липня 2017 , 20:44
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук