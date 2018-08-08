Українці працюють в Ізраїлі по 12-15 годин на добу, – ЗМІ

Українські заробітчани працюють по 12-15 годин на добу в Ізраїлі, маючи всього дві перерви за зміну.

При цьому отримуючи за свою працю менше обіцяного. Про це повідомляє телеканал Україна.

У матеріалі наводиться приклад подружньої пари з України – Яни та Андрія, які зіткнулися зі складними умовами роботи.

"Ми робили сендвічі, і за дві-три години треба було зробити там сандвічів тільки одного виду тисячу штук. Нас там працювало на тому процесі 5 осіб. Один просто наповнює пакети, такі спеціальні рукави з начинкою, інший весь час просто замотує. Темп божевільний. Чим більше ми давали план, тим ще більше від нас вимагали", – розповіла заробітчанка з України Яна.

Не витримавши, Яна попросилася в інший цех. Зараз разом з чоловіком працюють з сьомої ранку до сьомої вечора. Часто залишаються на роботі довше. Андрій робить кейки, а Яна прикрашає торти. Весь день на ногах, за зміну всього дві перерви: 15 хвилин на сніданок, і 30 – на обід. І лише один вихідний, повідомляє телеканал.

"Андрій і Яна в країні легально – подали прохання на надання їм статусу біженця. І поки їх справа на розгляді, платять їм менше законом встановленого мінімуму. Але вимагати справедливості бояться, інакше втратять цю нехай і важку роботу, як і тисячі інших заробітчан з України", – йдеться в сюжеті.