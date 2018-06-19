Украинцы сами себя высмеивают, как будто все они – "хитрые беспозвоночные салоеды", – Малкович

Комплекс неполноценности, которым постоянно упрекают украинцев, имеет определенную основу, однако в то же время он навязывался в советские времена, когда высмеивалось все украинское. Сегодня же "русский мир" любит накидывать "Квартал 95", когда переходит на украинский язык.

Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал украинский поэт и издатель, владелец и директор известного издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович.

"В 1980-е, когда кто-то произносил "Украина", никто на Западе не понимал: где это, что это? Хотя фактически это самая большая в Европе страна. То есть комплекс неполноценности какую-то основу под собой имеет, но... Что делали московиты? Высмеивали все украинское, пытались показать, что это все опереточная шароварщина", – рассказал Малкович.

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Он отметил, что "московиты" до сих пор говорят, что украинцы – "мазепинцы", "петлюровцы", "бандеровцы" и тому подобное.

Зато любят таких опереточных персонажей, как Верка Сердючка или Владимир Зеленский. Присмотритесь, если тот же "Квартал 95" иногда и разговаривает на украинском, то как-то очень опереточно. Они, к сожалению, здесь, в Украине, так накидывают этого "русского мира" – в пушкинском складе или в издевательских нотах, когда переходят на украинский...,

– выразил убеждение издатель.

Он добавил, что "Квартал 95" набрасывает на украинцев "русскомирные" лекала.

"Мы сами приняли эту московскую игру. Сами себя высмеиваем по-московски, будто все украинцы без исключения "хитрые беспозвоночные салоеды" или, как говорил Олег Табаков, "люди второго сорта". Это не самоирония. Это такое непостижимое внутреннее украинофобство, которое почему-то никак не выветривается, хотя такие талантливые люди, как они, должны чувствовать, что сегодня это уже анахронизм... Было бы неплохо, если бы "Квартал" стал действительно украинским шоу", – рассказал Малкович.

К слову, ранее известный украинский художник Иван Марчук раскритиковал свободу, которая есть в Украине. Так, художник сравнил эту свободу с произволом и безнаказанностью.