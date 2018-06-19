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Українці самі себе висміюють, ніби всі вони – "хитрі безхребетні салоїди", – Малкович

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Іван Малкович критично висловився на адресу "Кварталу 95"
Іван Малкович критично висловився на адресу "Кварталу 95" / Фокус

Комплекс неповноцінності, яким постійно дорікають українцям, має певну основу, проте водночас він нав'язувався у радянські часи, коли висміювалося все українське. А на сьогодні "русского міра" полюбляє накидувати "Квартал 95", коли переходить на українську мову.

Про це в інтерв’ю виданню "Гордон" розповів український поет і видавець, власник і директор відомого видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович.

"У 1980-ті, коли хтось вимовляв "Україна", ніхто на Заході не розумів: де це, що це? Хоча фактично це найбільша в Європі країна. Тобто комплекс неповноцінності якусь основу під собою має, але… Що робили московити? Висміювали все українське, намагалися показати, що це все опереткова шароварщина", – розповів Малкович.

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Він зазначив, що "московити" досі кажуть, що українці – "мазепинці", "петлюрівці", "бандерівці" тощо.

Зате люблять таких опереткових персонажів, як Вєрка Сердючка або Володимир Зеленський. Придивіться, якщо той же "Квартал 95" іноді і розмовляє українською, то якось дуже оперетково. Вони, на жаль, тут, в Україні, так накидають цього "русского міра" – в пушкінському складі або у знущальних нотах, коли переходять на українську...,
– висловив переконання видавець.

Він додав, що "Квартал 95" накидає на українців "русскомірниє" лекала.

"Ми самі прийняли цю московську гру. Самі себе висміюємо по-московськи, ніби всі українці без винятку "хитрі безхребетні салоїди" або, як казав Олег Табаков, "люди другого сорту". Це не самоіронія. Це таке незбагненне внутрішнє українофобство, яке чомусь ніяк не вивітрюється, хоча такі талановиті люди, як вони, повинні відчувати, що сьогодні це вже анахронізм... Було б непогано, якби "Квартал" став справді українським шоу", – розповів Малкович.

До слова, раніше відомий український художник Іван Марчук розкритикував свободу, яка є в Україні. Так, митець порівняв цю свободу зі свавіллям та безкарністю.

Теги: Новини України Російська пропаганда Новини культури Література мовне питання Квартал 95 Володимир Зеленський
Джерело: 24 Канал
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