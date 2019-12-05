Украинцы смогут общаться с государственными органами в мессенджере

Правительство планирует запустить возможность коммуникации с госорганами через мессенджеры. Украинцы смогут получать ответы на свои запросы, уточнять информацию и сообщать о некачественных консультациях онлайн.

Кроме мессенджеров в смартфоне, будут доступны вебверсии для тех, кому удобнее общаться с компьютера, сообщил в фейсбуке министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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По его словам, это даст возможность:

удешевить стоимость одного контакта для бюджета;

качественнее обслуживать украинцев;

организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах;

трудоустроить тех госслужащих, которые попали под массовую оптимизацию в регионах;

контролировать качество ведения диалога и отслеживать случаи некачественных консультаций.

Ранее первые чат-консультации запустили для Министерства соцполитики. В ближайшие месяцы правительство планирует охватить все основные направления.