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      Украинцы смогут общаться с государственными органами в мессенджере

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      Дубилет анонсировал возможность общения с госорганами в мессенджере / rbc.ua

      Правительство планирует запустить возможность коммуникации с госорганами через мессенджеры. Украинцы смогут получать ответы на свои запросы, уточнять информацию и сообщать о некачественных консультациях онлайн.

      Кроме мессенджеров в смартфоне, будут доступны вебверсии для тех, кому удобнее общаться с компьютера, сообщил в фейсбуке министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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      По его словам, это даст возможность:

      • удешевить стоимость одного контакта для бюджета;
      • качественнее обслуживать украинцев;
      • организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах;
      • трудоустроить тех госслужащих, которые попали под массовую оптимизацию в регионах;
      • контролировать качество ведения диалога и отслеживать случаи некачественных консультаций.

      Ранее первые чат-консультации запустили для Министерства соцполитики. В ближайшие месяцы правительство планирует охватить все основные направления.

      О диджитализации в Украине

      • Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что через 3-5 лет все государственные услуги можно будет получить на едином сайте с помощью смартфона.
      • До конца 2019 года в Украине запустят интернет-приложение "Действие", которое будет выполнять функцию "государства в смартфоне".
      • В правительстве также анонсировали запуск электронного студенческого билета и удостоверений водителя.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины е-декларирование Дмитрий Дубилет Смартфоны
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