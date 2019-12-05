Українці зможуть спілкуватися з державними органами у месенджері
Уряд планує запустити можливість комунікації з держорганами через месенджери. Українці зможуть отримувати відповіді на свої запити, уточнювати інформацію та повідомляти про неякісні консультації онлайн.
Окрім месенджерів у смартфоні, будуть доступні вебверсії для тих, кому зручніше спілкуватися з комп'ютера, повідомив у фейсбуці міністр Кабміну Дмитро Дубілет.
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За його словами, це дасть можливість:
- здешевити вартість одного контакту для бюджету;
- обслуговувати українців якісніше;
- організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах;
- працевлаштувати тих держслужбовців, які потрапили під масову оптимізацію в регіонах;
- контролювати якість ведення діалогу та відстежувати випадки неякісних консультацій.
Раніше перші чат-консультації запустили для Міністерства соцполітики. У найближчі місяці уряд планує охопити всі основні напрямки.
Про діджиталізацію в Україні
- Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що через 3-5 років всі державні послуги можна буде отримати на єдиному сайті за допомогою смартфону.
- До кінця 2019 року в Україні запустять інтернет-додаток "Дія", який буде виконувати функцію "держави у смартфоні".
- В уряді також анонсували запуск електронного студентського квитка та посвідчень водія.
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