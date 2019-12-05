Українці зможуть спілкуватися з державними органами у месенджері

Уряд планує запустити можливість комунікації з держорганами через месенджери. Українці зможуть отримувати відповіді на свої запити, уточнювати інформацію та повідомляти про неякісні консультації онлайн.

Окрім месенджерів у смартфоні, будуть доступні вебверсії для тих, кому зручніше спілкуватися з комп'ютера, повідомив у фейсбуці міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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За його словами, це дасть можливість:

здешевити вартість одного контакту для бюджету;

обслуговувати українців якісніше;

організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах;

працевлаштувати тих держслужбовців, які потрапили під масову оптимізацію в регіонах;

контролювати якість ведення діалогу та відстежувати випадки неякісних консультацій.

Раніше перші чат-консультації запустили для Міністерства соцполітики. У найближчі місяці уряд планує охопити всі основні напрямки.

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