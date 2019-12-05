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      Українці зможуть спілкуватися з державними органами у месенджері

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      Дубілет анонсував можливість спілкування з держорганами у месенджері / rbc.ua

      Уряд планує запустити можливість комунікації з держорганами через месенджери. Українці зможуть отримувати відповіді на свої запити, уточнювати інформацію та повідомляти про неякісні консультації онлайн.

      Окрім месенджерів у смартфоні, будуть доступні вебверсії для тих, кому зручніше спілкуватися з комп'ютера, повідомив у фейсбуці міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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      За його словами, це дасть можливість:

      • здешевити вартість одного контакту для бюджету;
      • обслуговувати українців якісніше;
      • організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах;
      • працевлаштувати тих держслужбовців, які потрапили під масову оптимізацію в регіонах;
      • контролювати якість ведення діалогу та відстежувати випадки неякісних консультацій.

      Раніше перші чат-консультації запустили для Міністерства соцполітики. У найближчі місяці уряд планує охопити всі основні напрямки.

      Про діджиталізацію в Україні

      • Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що через 3-5 років всі державні послуги можна буде отримати на єдиному сайті за допомогою смартфону.
      • До кінця 2019 року в Україні запустять інтернет-додаток "Дія", який буде виконувати функцію "держави у смартфоні". 
      • В уряді також анонсували запуск електронного студентського квитка та посвідчень водія.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Дмитро Дубілет е-декларування Смартфони
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