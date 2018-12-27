Украинцы смогут получать возмещение за ненадлежащее коммунальное обслуживание

Правительство разработало механизм проверки надлежащего количества и качества предоставления коммунально-жилищных услуг, определенных типовым договором между потребителем и поставщиком.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Соответствующее постановление приняли с целью повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и услуг по управлению многоквартирным домом. Таким образом потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок, а также при наличии нарушений – в дальнейшем получать возмещение.

Это будет касаться проверок качества услуг по:

поставки тепловой энергии; поставки горячей воды; поставки централизованного водоснабжения и водоотведения; вывозу бытовых отходов; управления многоквартирным домом.

Стоит отметить, что соответствующие правила будут вступать в действие с мая 2019 года.