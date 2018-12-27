18:09
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, 26 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Украинцы смогут получать возмещение за ненадлежащее коммунальное обслуживание

      37 Читати новину українською
      Коммунальные услуги
      Коммунальные услуги / Фото из открытых источников

      Правительство разработало механизм проверки надлежащего количества и качества предоставления коммунально-жилищных услуг, определенных типовым договором между потребителем и поставщиком.

      Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

      Читайте также: Почему доначисления за газ являются противозаконными: объяснение эксперта

      Соответствующее постановление приняли с целью повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и услуг по управлению многоквартирным домом. Таким образом потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок, а также при наличии нарушений – в дальнейшем получать возмещение.

      Это будет касаться проверок качества услуг по:

      1. поставки тепловой энергии;
      2. поставки горячей воды;
      3. поставки централизованного водоснабжения и водоотведения;
      4. вывозу бытовых отходов;
      5. управления многоквартирным домом.

      Стоит отметить, что соответствующие правила будут вступать в действие с мая 2019 года.

      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Деньги Цены Коммунальные услуги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ключевые цитаты года: какими словами в Украине запомнился 2018-й
      сегодня , 18:01 Ключевые цитаты года: какими словами в Украине запомнился 2018-й
      Ірина Вихрущ 9
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как заполучить молодые таланты, используя перевернутую пирамиду Маслоу
      сегодня , 17:00 Как заполучить молодые таланты, используя перевернутую пирамиду Маслоу
      Ксенія Прожогіна 183
      Монетизация субсидий и льгот утверждена: как она будет действовать
      сегодня , 16:30 Монетизация субсидий и льгот утверждена: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 367
      Вбити дракона не вдалося: Україна хвора і заслужила таких політиків
      сегодня , 15:01 Вбити дракона не вдалося: Україна хвора і заслужила таких політиків
      Сергій Блажко 1254
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук