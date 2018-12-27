Украинцы смогут получать возмещение за ненадлежащее коммунальное обслуживание
Правительство разработало механизм проверки надлежащего количества и качества предоставления коммунально-жилищных услуг, определенных типовым договором между потребителем и поставщиком.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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Соответствующее постановление приняли с целью повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и услуг по управлению многоквартирным домом. Таким образом потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок, а также при наличии нарушений – в дальнейшем получать возмещение.
Это будет касаться проверок качества услуг по:
- поставки тепловой энергии;
- поставки горячей воды;
- поставки централизованного водоснабжения и водоотведения;
- вывозу бытовых отходов;
- управления многоквартирным домом.
Стоит отметить, что соответствующие правила будут вступать в действие с мая 2019 года.
Источник: 24 Канал
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