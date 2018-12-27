Українці зможуть отримувати відшкодування за неналежне комунальне обслуговування
Уряд розробив Механізм перевірки належної кількості та якості надання комунально-житлових послуг, які визначені у договорі між споживачем та постачальником.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
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Відповідну постанову ухвалили з метою підвищення надання житлово-комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком. Таким чином споживачі комунальних послуг зможуть вимагати проведення перевірок, а також за наявності порушень – в подальшому отримувати відшкодування.
Це стосуватиметься перевірок якості послуг з:
- постачання теплової енергії;
- постачання гарячої води;
- постачання централізованого водопостачання і водовідведення;
- вивезення побутових відходів;
- управління багатоквартирним будинком.
Також затверджено документ акта-претензії, в якому споживачі можуть писати свої скарги щодо надання комунальних послуг.
Варто зазначити, що відповідні правила вступатимуть у дію з травня 2019 року.