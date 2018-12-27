Українці зможуть отримувати відшкодування за неналежне комунальне обслуговування

Уряд розробив Механізм перевірки належної кількості та якості надання комунально-житлових послуг, які визначені у договорі між споживачем та постачальником.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

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Відповідну постанову ухвалили з метою підвищення надання житлово-комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком. Таким чином споживачі комунальних послуг зможуть вимагати проведення перевірок, а також за наявності порушень – в подальшому отримувати відшкодування.

Це стосуватиметься перевірок якості послуг з:

постачання теплової енергії; постачання гарячої води; постачання централізованого водопостачання і водовідведення; вивезення побутових відходів; управління багатоквартирним будинком.

Також затверджено документ акта-претензії, в якому споживачі можуть писати свої скарги щодо надання комунальних послуг.

Варто зазначити, що відповідні правила вступатимуть у дію з травня 2019 року.