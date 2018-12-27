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      Українці зможуть отримувати відшкодування за неналежне комунальне обслуговування

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      Комунальні послуги
      Комунальні послуги / Фото з відкритих джерел

      Уряд розробив Механізм перевірки належної кількості та якості надання комунально-житлових послуг, які визначені у договорі між споживачем та постачальником.

      Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

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      Відповідну постанову ухвалили з метою підвищення надання житлово-комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком. Таким чином споживачі комунальних послуг зможуть вимагати проведення перевірок, а також за наявності порушень – в подальшому отримувати відшкодування. 

      Це стосуватиметься перевірок якості послуг з:

      1. постачання теплової енергії; 
      2. постачання гарячої води; 
      3. постачання централізованого водопостачання і водовідведення; 
      4. вивезення побутових відходів; 
      5. управління багатоквартирним будинком.

      Також затверджено документ акта-претензії, в якому споживачі можуть писати свої скарги щодо надання комунальних послуг.

       Варто зазначити, що відповідні правила вступатимуть у дію з травня 2019 року. 

      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Гроші Комунальні послуги Ціни
      Джерело: 24 Канал
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