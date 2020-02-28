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      Украинцы смогут пожаловаться на плохие дороги: Укравтодор запустил онлайн-карту

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      Укравтодор запустил онлайн-карту, которая показывает всю информацию о ремонтах дорог. Также на ней видны запланированные ремонты и перекрытия дорог. Но самое интересное – украинцы смогут пожаловаться на плохие дороги.

      Новую карту разработали также для того, чтобы следить за работой подрядчиков, которые делают ремонты и строительство дорог, добавили в Укравтодоре

      Важно: Укравтодор рекордно быстро начал ремонт дорог: где уже ведутся работы

      Всю информацию о состоянии дорог карта получает с:

      • Гидрометцентра.
      • Системы взвешивания машин в движении (Weigh-in-motion).
      • Дорожных камер.
      • Сканеров.
      • Мобильных приложений Waze, Bolt, Uber, "Действие".

      Также на карте существует раздел, в котором можно пожаловаться на плохое состояние дороги. Все жалобы получат работники Укравтодора.

      Гражданин едет по автомобильной дороге, в процессе движения у него возникают вопросы. Например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина, препятствие движения. Теперь он имеет возможность с помощью браузера напрямую обращаться в Укравтодор. Обращение попадет к диспетчеру, а гражданин в дальнейшем сможет отслеживать статус его обработки и выполнения,
      –  отметил директор Укрдорсвязи Вадим Горюшко.

      Сейчас карта работает только с браузера, ее можно найти по ссылке.

      Сейчас дорожные работы в Украине начались в 17 областях на 68 объектах. Всего в течение теплого времени года в Украине планируют отремонтировать и построить не менее 4 тысяч километров автодорог.


      Карта ремонта дорог на Киевщине / Скриншот с сайта онлайн-карты

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Укравтодор Uber Ремонт Строительство Авто Дороги
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