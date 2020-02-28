Украинцы смогут пожаловаться на плохие дороги: Укравтодор запустил онлайн-карту
Укравтодор запустил онлайн-карту, которая показывает всю информацию о ремонтах дорог. Также на ней видны запланированные ремонты и перекрытия дорог. Но самое интересное – украинцы смогут пожаловаться на плохие дороги.
Новую карту разработали также для того, чтобы следить за работой подрядчиков, которые делают ремонты и строительство дорог, добавили в Укравтодоре.
Важно: Укравтодор рекордно быстро начал ремонт дорог: где уже ведутся работы
Всю информацию о состоянии дорог карта получает с:
- Гидрометцентра.
- Системы взвешивания машин в движении (Weigh-in-motion).
- Дорожных камер.
- Сканеров.
- Мобильных приложений Waze, Bolt, Uber, "Действие".
Также на карте существует раздел, в котором можно пожаловаться на плохое состояние дороги. Все жалобы получат работники Укравтодора.
Гражданин едет по автомобильной дороге, в процессе движения у него возникают вопросы. Например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина, препятствие движения. Теперь он имеет возможность с помощью браузера напрямую обращаться в Укравтодор. Обращение попадет к диспетчеру, а гражданин в дальнейшем сможет отслеживать статус его обработки и выполнения,
– отметил директор Укрдорсвязи Вадим Горюшко.
Сейчас карта работает только с браузера, ее можно найти по ссылке.
Сейчас дорожные работы в Украине начались в 17 областях на 68 объектах. Всего в течение теплого времени года в Украине планируют отремонтировать и построить не менее 4 тысяч километров автодорог.
Карта ремонта дорог на Киевщине / Скриншот с сайта онлайн-карты