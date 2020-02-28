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      Українці зможуть поскаржитися на погані дороги: Укравтодор запустив онлайн-мапу

      - Читать новость на русском
      Ремонт доріг в Україні / unsplash.com

      Укравтодор запустив онлайн-мапу, яка показує всю інформацію про ремонти доріг. Також на ній видно заплановані ремонти та перекриття доріг. Але найцікавіше – українці зможуть поскаржитися на погані дороги.

      Нову мапу розробили також для того, аби стежити за роботою підрядників, що роблять ремонти та будівництво доріг, додали в Укравтодорі

      Важливо: Укравтодор рекордно швидко розпочав ремонт доріг: де вже ведуться роботи

      Усю інформацію про стан доріг мапа отримує з:

      • Гідрометцентру.
      • Системи зважування машин у русі (Weigh-in-motion).
      • Дорожніх камер.
      • Сканерів.
      • Мобільних додатків Waze, Bolt, Uber, "Дія".

      Також на мапі існує розділ, в якому можна поскаржитися на поганий стан дороги. Усі скарги отримають працівники Укравтодору.

      Громадянин їде автомобільною дорогою – у процесі руху у нього виникають питання. Наприклад, відсутнє освітлення, сміття на узбіччі, вибоїна, перешкода руху тощо. Тепер він має можливість з допомогою браузера напряму звертатися до Укравтодору. Звернення потрапить до диспетчера, а громадянин надалі зможе відстежувати статус його опрацювання і виконання,
      – зазначив директор Укрдорзв'язку Вадим Горюшко.

      Наразі карта працює лише з браузера, її можна знайти за посиланням.

      Наразі дорожні роботи в Україні почалися у 17 областях на 68 об'єктах. Загалом протягом теплої пори року в Україні планують відремонтувати та збудувати щонайменше 4 тисячі кілометрів автошляхів.


      Мапа ремонту доріг на Київщині / Скріншот з сайту онлайн-мапи

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Укравтодор Uber Ремонт Будівництво Авто Дороги
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