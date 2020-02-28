Українці зможуть поскаржитися на погані дороги: Укравтодор запустив онлайн-мапу

Укравтодор запустив онлайн-мапу, яка показує всю інформацію про ремонти доріг. Також на ній видно заплановані ремонти та перекриття доріг. Але найцікавіше – українці зможуть поскаржитися на погані дороги.

Нову мапу розробили також для того, аби стежити за роботою підрядників, що роблять ремонти та будівництво доріг, додали в Укравтодорі.

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Усю інформацію про стан доріг мапа отримує з:

Гідрометцентру.

Системи зважування машин у русі (Weigh-in-motion).

Дорожніх камер.

Сканерів.

Мобільних додатків Waze, Bolt, Uber, "Дія".

Також на мапі існує розділ, в якому можна поскаржитися на поганий стан дороги. Усі скарги отримають працівники Укравтодору.

Громадянин їде автомобільною дорогою – у процесі руху у нього виникають питання. Наприклад, відсутнє освітлення, сміття на узбіччі, вибоїна, перешкода руху тощо. Тепер він має можливість з допомогою браузера напряму звертатися до Укравтодору. Звернення потрапить до диспетчера, а громадянин надалі зможе відстежувати статус його опрацювання і виконання,

– зазначив директор Укрдорзв'язку Вадим Горюшко.

Наразі карта працює лише з браузера, її можна знайти за посиланням.

Наразі дорожні роботи в Україні почалися у 17 областях на 68 об'єктах. Загалом протягом теплої пори року в Україні планують відремонтувати та збудувати щонайменше 4 тисячі кілометрів автошляхів.



Мапа ремонту доріг на Київщині / Скріншот з сайту онлайн-мапи