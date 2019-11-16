Украинцы смогут взять кредит на покупку земли под 3-5% годовых, – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что кредиты на покупку земли сельскохозяйственного назначения под 3-5% будут доступны для тех, кто будет работать на земле.

Такие ставки по кредитам Милованов сначала анонсировал на своей фейсбук странице, а затем рассказал об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале ICTV.

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Министр заверил, что такие кредиты будут доступны только для тех, кто будет покупать мало земли.

Не для среднего, не для крупного бизнеса. А только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся которые не будет коррупции? По той же базу данных, которую мы делаем, где мы будем знать где и выращивается, и кто является конечным владельцем,

– пояснил Милованов.

Стоит отметить, что таким будет кредитования в случае принятия закона Украины "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в Верховой Раде.

Смотрите Свобода слова Савика Шустера:

Госбюджетом на 2020 год предусматривается 4,4 миллиарда гривен на поддержку кредитования в рамках земельной реформы.

Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться?25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности. Поэтому в правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.



В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.



Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала