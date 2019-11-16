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      Украинцы смогут взять кредит на покупку земли под 3-5% годовых, – Милованов

      0 Читати новину українською
      Тимофей Милованов / ЛІГА.net

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что кредиты на покупку земли сельскохозяйственного назначения под 3-5% будут доступны для тех, кто будет работать на земле.

      Такие ставки по кредитам Милованов сначала анонсировал на своей фейсбук странице, а затем рассказал об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале ICTV.

      К теме: Рынок земли – одна из крупнейших антикоррупционных реформ в истории Украины, – правительство

      Министр заверил, что такие кредиты будут доступны только для тех, кто будет покупать мало земли.

      Не для среднего, не для крупного бизнеса. А только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся которые не будет коррупции? По той же базу данных, которую мы делаем, где мы будем знать где и выращивается, и кто является конечным владельцем,
      – пояснил Милованов.

      Стоит отметить, что таким будет кредитования в случае принятия закона Украины "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в Верховой Раде.

      Смотрите Свобода слова Савика Шустера:

      Госбюджетом на 2020 год предусматривается 4,4 миллиарда гривен на поддержку кредитования в рамках земельной реформы.

      Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться?25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности. Поэтому в правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

      В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.


      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

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      Теги: Деньги Тимофей Милованов Рынок земли Новости Украины
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