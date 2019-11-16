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      Українці зможуть взяти кредит на купівлю землі під 3-5% річних, – Милованов

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      Тимофій Милованов / ЛІГА.net

      Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що кредити на покупку землі сільськогосподарського призначення під 3-5% будуть доступні для тих, хто буде працювати на землі.

      Такі ставки за кредитами він спершу анонсував на своїй фейсбук сторінці, а згодом розповів про це в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі ICTV.

      До теми: Ринок землі – одна з найбільших антикорупційних реформ в історії України, – уряд

      Міністр запевнив, що такі кредити будуть доступні лише для тих, хто буде купувати мало землі.

      Не для середнього, не для великого бізнесу. А тільки для тих, хто буде працювати на землі. А як ми переконаємось що не буде корупції? Через ту саму базу даних, яку ми робимо, де ми будемо знати де і що вирощується, і хто є кінцевим власником,
      – пояснив Милованов.

      Варто зазначити, що таким буде кредитування у разі ухвалення закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" у Верховій Раді.

      Дивіться Свобода слова Савіка Шустера:

      Держбюджетом на 2020 рік передбачається 4,4 мільярди гривень на підтримку кредитування в рамках земельної реформи.

      Що відомо про ринок землі в Україні та що може змінитись?25 вересня уряд вніс законопроєкт №2178 про обіг земель сільськогосподарського призначення до Верховної Ради. Він передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільгосппризначення всіх форм власності. Тому в уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

      Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.


      Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

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      15 листопада
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      Теги: Гроші Тимофій Милованов Ринок землі Новини України
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