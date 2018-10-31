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      Украинцы смогут законно прогуливать работу, получая за это деньги

      58 Читати новину українською
      Невыплата зарплаты украинцам
      Невыплата зарплаты украинцам / narodna-pravda.ua

      Министерство социальной политики подготовило законопроект, который предполагает освободить от ответственности работников, которые не выходили на работу.

      Об этом говорится в сюжете программы "Завтрак с 1+1".

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      Этот законопроект будет касаться только тех, кому задержали зарплату более, чем на 15 дней.

      Кроме того сказано, что работодатель будет обязан выплатить минимум две трети оклада за период "прогулов". А на задержанную плату предлагается начислять пеню – минимум 18%.

      Напомним, что в начале октября глава правительства Владимир Гройсман заявил, что в декабре 2018 года средняя зарплата в Украине достигнет 10 тысяч гривен. Сейчас средняя заработная плата в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы и составляет 3 723 гривен в месяц.

      Теги: Новости Украины Деньги Министерство социальной политики
      Источник: 24 канал
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