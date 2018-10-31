15:59
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Українці зможуть законно прогулювати роботу, отримуючи за це гроші

      1958 Читать новость на русском
      Невиплата зарплати українцям
      Невиплата зарплати українцям / narodna-pravda.ua

      Міністерство соціальної політики підготувало законопроект, який передбачає звільнити від відповідальності працівників, які не виходили на роботу.

      Про це йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

      Читайте також: Як оформити субсидію в Україні: міністр назвав три варіанти

      Цей законопроект буде стосуватися лише тих, кому затримали зарплату більше, ніж на 15 днів. 

      Крім того сказано, що працедавець буде зобов'язаний виплатити мінімум дві третини окладу за період "прогулів". А на затриману платню пропонується нараховувати пеню – мінімум 18%.

      Нагадаємо, що на початку жовтня глава уряду Володимир Гройсман заявив, що у грудні 2018 року середня зарплата в Україні сягне 10 тисяч гривень. Наразі середня заробіня плата у 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати і становить 3723 гривень на місяць.

      Теги: Новини України Гроші Міністерство соціальної політики
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сьогодні , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сьогодні , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сьогодні , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      Безответственная Украина: все плохое мы сделали сами!
      сьогодні , 12:30 Безответственная Украина: все плохое мы сделали сами!
      Павло Казарін
      Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      сьогодні , 12:02 Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      Артем Овдієнко
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Регіонали нічого не чули про заяву Януковича
      27 лютого 2014 , 13:43
      "Шахтар" прибув у Стамбул з 22 гравцями
       17 серпня 2016 , 13:07
      Англійця позбавили прав за водіння в режимі автопілота: Відео
       29 квітня , 18:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук