Українці зможуть законно прогулювати роботу, отримуючи за це гроші

Міністерство соціальної політики підготувало законопроект, який передбачає звільнити від відповідальності працівників, які не виходили на роботу.

Про це йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

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Цей законопроект буде стосуватися лише тих, кому затримали зарплату більше, ніж на 15 днів.

Крім того сказано, що працедавець буде зобов'язаний виплатити мінімум дві третини окладу за період "прогулів". А на затриману платню пропонується нараховувати пеню – мінімум 18%.

Нагадаємо, що на початку жовтня глава уряду Володимир Гройсман заявив, що у грудні 2018 року середня зарплата в Україні сягне 10 тисяч гривень. Наразі середня заробіня плата у 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати і становить 3723 гривень на місяць.