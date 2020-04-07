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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Тимофей Милованов
      Екс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

      Украинцы снова проигрывают Коломойскому

      -
      Рекордное количество поправок к "антиколомойському" закону затягивает процесс / Getty images

      16 тыс. поправок - это законодательное мусора и неуважение к демократии в Украине.

      16 тис. правок за 17 тис. грн.

      16 тис. – це кількість правок до "антиколомойського закону". Закон має захистити державу та платників податків від повернення банків, що збанкротували, колишнім власникам.

      Зверніть увагу: Хто з депутатів блокує рекордною кількістю правок "антиколомойський" законопроєкт

      17 тис. грн – це сума, яку вже заплатив кожний з нас колишнім власникам банків. Нагадаю, що держава витратила близько 300 млрд грн, щоб врятувати банківську систему та покрити втрати нанесені колишніми власниками та менеджментом банків. Суму 17 тис. грн отримуємо, якщо поділимо всі втрати держави (300 млрд втрат) на кількість людей в Україні, що можуть працювати (17,4 млн людей в робочій силі).

      16 тис. правок – це законодавче сміття і неповага до демократії в Україні. Єдина мета такої кількості правок – відтермінувати або, краще, унеможливити прийняття цього законопроєкту.

      Цей законопроєкт захистить українців від подальших втрат. Також, він відкриє можливість отримати більшу підтримку від міжнародних партнерів – МВФ, Світового банку, Європейського Союзу. Яка так важлива під час кризи.

      Боляче дивитись як знов програють українці, а виграють олігархи.

      Але боротьба триває. Сподіваюсь законопроєкт буде швидко прийнятий попри правкове сміття.

      Автор: Тимофей Милованов
      Теги: Игорь Коломойский Законодательство Новости Украины Банки Новости политики Верховная Рада Публикации Дорогие депутаты
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