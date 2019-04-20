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      Украинцы спасают жизнь ребенку с редким заболеванием: видео

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      В Мариуполе всем городом ищут деньги на спасение полугодового Богдана Фороста. Мальчик борется с редким заболеванием и, чтобы выздороветь, надо собрать неподъемную для его семьи сумму – 135 тысяч евро.

      Чтобы найти деньги, горожане организуют акции и благотворительные мероприятия. К примеру, в мариупольском храме организовали благотворительный мастер-класс по раскрашиванию писанок. Мероприятие решили провести накануне Пасхи.

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      Для того, чтобы принять участие в мастер-классе, авторы заплатили минимальный взнос – 70 гривен. Эта маленькая сумма на маленький шаг приблизит мальчика к выздоровлению.

      Сразу после рождения Богдану сделали прививку от гепатита. Тогда же врачи обнаружили болезнь – атрезию желчных путей. Мальчику срочно сделали операцию, но она прошла безуспешно.

       
      Атрезия желчных путей – что это?
      Одна из врожденных аномалий желчных ходов, встречается с частотой – один случай на 20-30 тысяч новорожденных.

      Провести еще одну операцию согласились в Бельгии. Но цену назвали слишком высокую – 135 тысяч евро.

      "Для нас, для родителей – это очень тяжело. Когда смотришь, как твоя маленькая кроха мучается на твоих же глазах. Муки такие, что не каждый взрослый выдержит. Но у нас Богдан – борец", – рассказала мама мальчика Елена Фороста.

      Родители верят, что силами неравнодушных людей их сын сможет выжить.

      blog_ava
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      Теги: благотворительность Дети и несовершеннолетние Новости Мариуполя Новости Украины
      Источник: 24 канал
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