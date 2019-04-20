Українці рятують життя дитині з рідкісним захворюванням: відео

У Маріуполі усім містом шукають гроші на спасіння піврічного Богдана Фороста. Хлопчик бореться з рідкісним захворюванням і, щоб одужати, треба зібрати не підйомну для його родини суму – 135 тисяч євро.

Аби знайти гроші, містяни організовують акції та благодійні заходи. До прикладу, у маріупольському храмі організували благодійний майстер-клас із розфарбовування писанок. Захід вирішили провести напередодні Великодня.

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Для того, аби взяти участь в майстер-класі, автори заплатили мінімальний внесок – 70 гривень. Ця маленька сума на маленький крок наблизить хлопчика до одужання.

Одразу після народження Богдану зробили щеплення від гепатиту. Тоді ж лікарі виявили хворобу – атрезія жовчних шляхів. Хлопчику терміново зробили операцію, але вона пройшла безуспішно.

Атрезія жовчних шляхів – що це? Одна з вроджених аномалій жовчних ходів, що зустрічається з частотою – один випадок на 20-30 тисяч немовлят.

Провести ще одну операцію погодилися в Бельгії. Але ціну назвали занадто високу – 135 тисяч євро.

"Для нас, для батьків – це дуже важко. Коли дивишся, як твоя маленька крихітка мучиться на твоїх же очах. Муки такі, що не кожен дорослий витримає. Але у нас Богдан – борець", – розповіла мама хлопчика Олена Фороста.

Батьки вірять, що силами небайдужих людей, їхній син зможе вижити.