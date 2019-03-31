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      Украинцы спели гимн на избирательном участке в Нью-Йорке: видео

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      На избирательном участке в Нью-Йорке украинцы спели свой национальный гимн
      На избирательном участке в Нью-Йорке украинцы спели свой национальный гимн / Иллюстративное фото

      В день выборов нового президента Украины украинцы спели национальный гимн на избирательном участке в Нью-Йорке. Проголосовать украинцы пришли в вышиванках и с сине-желтыми флагами.

      В США работают 4 участка, на которых украинцы могут проголосовать, – в Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтоне и Нью-Йорке.

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      В общем на заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию и передала туда чуть больше 420 тысяч бюллетеней. Украинцы голосуют в 72 странах мира, а избирательные участки расположены в посольствах и консульствах Украины.

       

      blog_ava
      Как голосуют кандидаты в президенты Украины и политическая элита страны
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости США День виборов Нью-Йорк
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