Украинцы спели гимн на избирательном участке в Нью-Йорке: видео
В день выборов нового президента Украины украинцы спели национальный гимн на избирательном участке в Нью-Йорке. Проголосовать украинцы пришли в вышиванках и с сине-желтыми флагами.
В США работают 4 участка, на которых украинцы могут проголосовать, – в Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтоне и Нью-Йорке.
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В общем на заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию и передала туда чуть больше 420 тысяч бюллетеней. Украинцы голосуют в 72 странах мира, а избирательные участки расположены в посольствах и консульствах Украины.
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