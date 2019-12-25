Украинцы стали чаще ездить за границу: самые популярные направления

В 2019 году украинцы стали чаще посещать другие страны. Едут в отпуск в Краков, летают на уикенд в Будапешт, но одновременно пренебрегают путешествиями внутри страны.

Только за 11 месяцев этого года украинцы пересекали границу более 27 миллионов раз. Эти цифры, говорят в пограничной службе, растут с каждым годом. К примеру, в прошлом году за 12 месяцев жители нашей страны 28 миллионов раз пересекали границу, а в 2017 году пересечений было на миллион меньше.

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"Среди количества, где преобладают миллионы, это Польша, Румыния, Венгрия, также Турция, Египет, Россия, Беларусь, Молдова", – отметил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины.

Куда чаще всего путешествуют украинцы

Пляжный отдых до сих пор остается наиболее востребованным, констатируют туроператоры. Украинцы для поездки на море чаще всего выбирают Турцию и Египет. В то же время, растет количество тех, кто путешествует в Европу.

Появляется больше людей, запрос которых от пассивного пляжного отдыха перетекает в нечто более познавательное,

– констатирует вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.



Самые популярные туристические города среди украинцев // Инфографика 24 канала

Путешествия за границу стали доступнее

Зарубежный отдых набирает популярность среди украинцев, потому что стал более доступным – спланировать путешествие можно самостоятельно. Авиабилет будет дешевле, если приобрести его заранее, а для бронирования бюджетного жилья существует множество платформ.

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Кроме того, сейчас посетить почти 90 стран мира украинцы могут в безвизовом режиме. Недавно в этот перечень вошли также Эквадор и Колумбия.



Куда украинцам не нужна виза // Инфографика 24 канала

Больше Европы, меньше Украины

Между тем внутри страны украинцы начали путешествовать меньше. За год этот показатель упал на 7%. Социологи связывают это с доступностью альтернативы – путешествий в Европу.

"Если будет развиваться инфраструктура Украины, если будет популяризироваться внутренний туризм, если и бизнес будет активно пропагандировать эту тему, то, конечно, что жители не только областных центров, но и других регионов, городов и городков будут путешествовать по Украине", – уверен заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

Последний соцопрос показал, что на протяжении 2017-2018 годов по Украине путешествовали 63% населения. А в 2019 году этот показатель упал до 56%. А вот количество путешествий по Европе среди украинцев выросло на 10% (с 17% в 2017 году до 27% в 2019). Больше всего в Европу путешествуют жители Тернополя, Черновцов, Житомира, Запорожья, Львова, Одессы.



Фото: Социологическая группа Рейтинг