Українці почали частіше їздити за кордон: найпопулярніші напрямки

У 2019 році українці почали частіше відвідувати інші країни. Їдуть у відпустку до Кракова, літають на вікенд до Будапешта, але водночас нехтують подорожами всередині країни.

Лише за 11 місяців цього року українці перетинали кордон понад 27 мільйонів разів. Ці цифри, кажуть у прикордонній службі, зростають з кожним роком. До прикладу, торік за 12 місяців мешканці нашої країни 28 мільйонів разів перетинали кордон, а у 2017 році перетинів було на мільйон менше.

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"Серед кількості, де переважають мільйони, це Польща, Румунія, Угорщина, також Туреччина, Єгипет, Росія, Білорусь, Молдова", – зазначив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.

Куди найчастіше подорожують українці

Пляжний відпочинок досі залишається найбільш затребуваним, констатують туроператори. Українці для поїздки на море найчастіше обирають Туреччину та Єгипет. Водночас, зростає кількість тих, хто подорожує до Європи.

З’являється більше людей, запит яких від пасивного пляжного відпочинку перетікає у щось більш пізнавальне,

– констатує віцепрезидент Української асоціації туристичних агенцій Максим Дереза.



Найпопулярніші туристичні міста серед українців // інфографіка 24 каналу

Подорожі за кордон стали доступнішими

Закордонний відпочинок набирає популярності серед українців, бо став більш доступним – спланувати подорож можна самостійно. Авіаквиток буде дешевшим, якщо придбати його завчасно, а для бронювання бюджетного житла є чимало платформ.

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Окрім того, нині відвідати майже 90 країн світу українці можуть за безвізовим режимом. Нещодавно у цей перелік увійшли також Еквадор та Колумбія.



Куди українцям не потрібна віза // інфографіка 24 каналу

Більше Європи, менше України

Тим часом всередині країни українці почали подорожувати менше. За рік цей показник впав на 7%. Соціологи пов’язують це із доступністю альтернативи - подорожей до Європи.

"Якщо буде розвиватися інфраструктура України, якщо буде популяризуватися внутрішній туризм, якщо і бізнес буде активно пропагувати цю тему, то, звісно, що мешканці не тільки обласних центрів, а й інших регіонів, міст і містечок будуть подорожувати Україною", – певний заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

Останнє соцоптитування показало, що упродовж 2017 – 2018 років Україною подорожували 63% населення. А в 2019 цей показник упав до 56%. Натомість кількість подорожей Європою серед українців зросла на 10% (з 17% у 2017 до 27% у 2019). Найбільше до Європи подорожують мешканці Тернополя, Чернівців, Житомира, Запоріжжя, Львова, Одеси.



Фото: Соціологічна група Рейтинг