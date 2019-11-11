Украинцы теряют доверие к нынешней власти: результаты соцопроса

За месяц доля украинцев, которые считают нынешнюю власть лучше, чем была предыдущая, снизилась на 5%. Несмотря на это, большинство украинцев все же доверяют действиям новой власти.

Так, в ноябре, по сравнению с октябрем, доля украинцев, которые считают нынешнюю власть лучше предыдущей, снизилась с 48% до 43%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного "Центром Разумкова".

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Какую оценку дают действиям новой власти украинцы?

Новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать – так считает 43,9% опрошенных;

в стране, но в основном сделать – так считает опрошенных; Власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается – в этом убеждены 25,2% респондентов;

в стране – в этом убеждены 25,2% респондентов; С утверждением о том, что власть не пытается улучшить ситуацию, а лишь имитирует этот процесс согласны 22,8% украинцев;

Затруднились ответить на этот вопрос 8,1% опрошенных.

В то же время, количество людей, которые убеждены, что действия новой власти оправдали их ожидания, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 17%.

Неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, но с 9% до 14% возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд.

Чаще всего граждане Украины считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, однако доля согласных с этим по сравнению с октябрем снизилась с 48% до 43%.

С 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что она ничем существенно не отличается от предыдущей, с 8% до 12% – тех, кто считает, что она хуже предыдущей.



Результаты соцопроса / скриншот

Исследования проводились социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.