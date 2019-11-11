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      Українці втрачають довіру до теперішньої влади: результати соцопитування

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      Українці розчаровуються у владі
      Українці розчаровуються у владі / Ілюстративне фото

      За місяць частка українців, які вважають нинішню владу кращою, ніж була попередня, знизилась на 5%. Попри це, більшість українців усе ж довіряють діям нової влади.

      Так, у листопаді, у порівнянні з жовтнем, частка українців, які вважають нинішню владу кращою за попередню, знизилася з 48% до 43%. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного "Центром Разумкова".

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      Яку оцінку дають діям нової влади українці?

      • Нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити – так вважає 43,9% опитаних;
      • Влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається – у цьому переконані 25,2% респондентів.
      • З твердженням про те, що влада не намагається покращити ситуацію, а лише імітує цей процес згідні
      • 22,8% українців.
      • Не змогли відповісти на це запитання 8,1% опитаних.

      Водночас, кількість людей, які переконані, що дії нової влади виправдали їхні сподівання, у порівнянні з жовтнем зменшилася з 23% до 17%.

      Незмінною (5%) залишилася частка тих, хто відповідає, що дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували, але з 9% до 14% зросла частка тих, хто заявив, що нова влада не виправдала їхніх сподівань.

      Найчастіше громадяни України вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня, проте частка згодних із цим у порівнянні з жовтнем знизилася з 48% до 43%.

      З 27% до 30% зросла частка тих, хто вважає, що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, з 8% до 12% – тих, хто вважає, що вона гірша за попередню.

      соцопитування
      Результати соцопитування/ скріншот

      Дослідження проводили соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року серед 2015 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Соціологічне дослідження
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