Рівень довіри до Зеленського знизився, – опитування

Президентові України Володимиру Зеленському на початку листопада 2019 року довіряли 68,2% українців. Натомість не довіряли главі держави – 24,3%.

Баланс довіри становить +43,9%, про це свідчать дані нового опитування центру Разумкова, пише РБК.

Цікаво: Як до Зеленського ставляться жителі окупованого Донбасу

Так, у порівнянні з опитуванням, проведеним на початку жовтня, баланс довіри-недовіри до президента впав на 4,5 пункти.

Кому і як довіряють українці

Главі Верховної ради Дмитрові Разумкову довіряють 51,6% опитаних, не довіряють – 30,6%. Баланс довіри знизився на 5,8 пункти – до +21% .

не довіряють – 30,6%. Баланс довіри знизився на 5,8 пункти – до . Прем'єру Олексію Гончаруку довіряють 33,8% , не довіряють – 36,5%. Баланс довіри до прем'єра пішов в мінус, зараз він становить -2,7% .

, не довіряють – Баланс довіри до прем'єра пішов в мінус, зараз він становить . Крім того, українці позитивно ставляться до Олега Сенцова – йому довіряють 36,4% опитаних. Баланс довіри становить +7,4%.

Дослідження проводили соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року серед 2015 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Порівняння із попередніми місяцями