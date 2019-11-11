Рівень довіри до Зеленського знизився, – опитування
Президентові України Володимиру Зеленському на початку листопада 2019 року довіряли 68,2% українців. Натомість не довіряли главі держави – 24,3%.
Баланс довіри становить +43,9%, про це свідчать дані нового опитування центру Разумкова, пише РБК.
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Так, у порівнянні з опитуванням, проведеним на початку жовтня, баланс довіри-недовіри до президента впав на 4,5 пункти.
Кому і як довіряють українці
- Главі Верховної ради Дмитрові Разумкову довіряють 51,6% опитаних, не довіряють – 30,6%. Баланс довіри знизився на 5,8 пункти – до +21%.
- Прем'єру Олексію Гончаруку довіряють 33,8%, не довіряють – 36,5%. Баланс довіри до прем'єра пішов в мінус, зараз він становить -2,7%.
- Крім того, українці позитивно ставляться до Олега Сенцова – йому довіряють 36,4% опитаних. Баланс довіри становить +7,4%.
Дослідження проводили соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року серед 2015 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Порівняння із попередніми місяцями
- За даними опитування, яке центр Разумкова провів у жовтня, баланс довіри до Зеленського становив + 48,4%. Тоді йому довіряли 70,5%, а не довіряли 22,1% українців.
- Разумкову у жовтні довіряли 54,1% опитаних, а не довіряли 27,3%. Баланс довіри становив 26,8%.
- Гончаруку довіряли 36,4% опитаних, а не довіряли – 30,3%. Баланс довіри становив 6,1%.