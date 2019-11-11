Уровень доверия к Зеленскому снизился, – опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале ноября 2019 года доверяли 68,2% украинцев. В то же время не доверяли главе государства – 24,3%.

Баланс доверия составляет +43,9%, об этом свидетельствуют данные нового опроса центра Разумкова, пишет РБК.

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Так, в сравнении с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту упал на 4,5 пункта.

Кому и как доверяют украинцы

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 51,6% опрошенных , не доверяют – 30,6%. Баланс доверия снизился на 5,8 пункта – до 21% .

, не доверяют – 30,6%. Баланс доверия снизился на 5,8 пункта – до . Премьеру Алексею Гончаруку доверяют 33,8% , не доверяют – 36,5% . Баланс доверия к премьеру ушел в минус, сейчас он составляет -2,7% .

, не доверяют – . Баланс доверия к премьеру ушел в минус, сейчас он составляет . Кроме того, украинцы положительно относятся к Олегу Сенцову – ему доверяют 36,4% опрошенных. Баланс доверия составляет +7,4%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Сравнение с предыдущими месяцами