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      Уровень доверия к Зеленскому снизился, – опрос

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      Уровень доверия к Зеленскому за последний месяц несколько снизился
      Уровень доверия к Зеленскому за последний месяц несколько снизился / 24 канал

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале ноября 2019 года доверяли 68,2% украинцев. В то же время не доверяли главе государства – 24,3%.

      Баланс доверия составляет +43,9%, об этом свидетельствуют данные нового опроса центра Разумкова, пишет РБК.

      Интересно: Как к Зеленскому относятся жители оккупированного Донбасса

      Так, в сравнении с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту упал на 4,5 пункта.

      Кому и как доверяют украинцы

      • Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 51,6% опрошенных, не доверяют – 30,6%. Баланс доверия снизился на 5,8 пункта – до 21%.
      • Премьеру Алексею Гончаруку доверяют 33,8%, не доверяют – 36,5%. Баланс доверия к премьеру ушел в минус, сейчас он составляет -2,7%.
      • Кроме того, украинцы положительно относятся к Олегу Сенцову – ему доверяют 36,4% опрошенных. Баланс доверия составляет +7,4%.

      Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

      Сравнение с предыдущими месяцами

      • По данным опроса, который центр Разумкова провел в октябре, баланс доверия к Зеленскому составил +48,4%. Тогда ему доверяли 70,5%, а не доверяли 22,1% украинцев.
      • Разумкову в октябре доверяли 54,1% опрошенных, а не доверяли 27,3%. Баланс доверия составил 26,8%.
      • Гончаруку доверяли 36,4% опрошенных, а не доверяли – 30,3%. Баланс доверия составлял 6,1%.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Центр Разумкова
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