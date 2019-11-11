Уровень доверия к Зеленскому снизился, – опрос
Президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале ноября 2019 года доверяли 68,2% украинцев. В то же время не доверяли главе государства – 24,3%.
Баланс доверия составляет +43,9%, об этом свидетельствуют данные нового опроса центра Разумкова, пишет РБК.
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Так, в сравнении с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту упал на 4,5 пункта.
Кому и как доверяют украинцы
- Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 51,6% опрошенных, не доверяют – 30,6%. Баланс доверия снизился на 5,8 пункта – до 21%.
- Премьеру Алексею Гончаруку доверяют 33,8%, не доверяют – 36,5%. Баланс доверия к премьеру ушел в минус, сейчас он составляет -2,7%.
- Кроме того, украинцы положительно относятся к Олегу Сенцову – ему доверяют 36,4% опрошенных. Баланс доверия составляет +7,4%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Сравнение с предыдущими месяцами
- По данным опроса, который центр Разумкова провел в октябре, баланс доверия к Зеленскому составил +48,4%. Тогда ему доверяли 70,5%, а не доверяли 22,1% украинцев.
- Разумкову в октябре доверяли 54,1% опрошенных, а не доверяли 27,3%. Баланс доверия составил 26,8%.
- Гончаруку доверяли 36,4% опрошенных, а не доверяли – 30,3%. Баланс доверия составлял 6,1%.