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Украинцы устроили акцию протеста в Риме: фото

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Украинцы устроили акцию протеста в Риме
Украинцы устроили акцию протеста в Риме / radiosvoboda.org

Активисты украинского сообщества устроили акцию протеста под стенами итальянского парламента в Риме. Украинцы требовали честного расследования по делу арестованного нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом пишет издание "Радио Свобода".

Протест прошел в рамках международной акции в поддержку украинского солдата, который уже 9 месяцев находится под стражей в Милане по подозрению в причастности к убийству итальянского репортера на Донбассе.

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Поэтому активисты призвали политиков, дипломатов и правоохранительные органы обратить внимание и пересмотреть "дело Маркива", чтобы найти виновных и доказать невиновность украинского бойца.

Среди участников акции была мать арестованного нацгвардейца Оксана Максимчук, которая живет в Италии.

"Я жду честное расследование, чтобы создали совместную украинско-итальянскую следственную группу, как нам обещают, и поехали на место событий расследовать ход фактов. Если Италия хочет знать правду, надо ехать в Украину", – сказала женщина.

Как известно, международная акция #Маркив началась 5 марта в Лондоне. 8 марта акция должна была пройти в Риме, Париже, Лиссабоне, 9 марта – в Мадриде, 11 марта – в Афинах.

Протест у Римі

Протест в Риме

Что такое "дело Маркива"? Украинского нацгвардейца Виталия Маркива арестовали 30 июня в аэропорту Болоньи. Его подозревают в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Рокелли во время боевых действий возле Славянска в 2014 году. При этом в Нацгвардии уверяют: Маркив не может быть к этому причастен, потому что фотограф погиб в результате минометного обстрела, а в 2014 году у добровольческих батальонов минометов на вооружении не было.

Теги: Новости Украины протесты Нацгвардія
Источник: 24 Канал
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