Українці влаштували акцію протесу у Римі: фото

Активісти української спільноти влаштували акцію протесту під стінами італійського парламенту в Римі. Українці вимагали чесного розслідування у справі арештованого нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це пише видання "Радіо Свобода".

Протест відбувся в рамках міжнародної акції на підтримку українського солдата, який вже 9 місяців перебуває під вартою у Мілані за підозрою у причетності до вбивства італійського репортера на Донбасі.

Читайте також: У Києві пройшов марш на підтримку ув'язненого в Італії українського бійця

Тож активісти закликали політиків, дипломатів і правоохоронні органи звернути увагу і переглянути "справу Марківа", щоб знайти винних і довести невинуватість українського бійця.

Серед учасників акції була мати арештованого нацгвардійця Оксана Максимчук, яка живе в Італії.

"Я чекаю на чесне розслідування, щоб створили спільну українсько-італійську слідчу групу, як нам обіцяють, і поїхали на місце подій розслідувати перебіг фактів. Якщо Італія хоче знати правду, треба їхати в Україну", – сказала жінка.

Як відомо, міжнародна акція #Марків розпочалася 5 березня у Лондоні. 8 березня акція мала пройти у Римі, Парижі, Лісабоні, 9 березня – у Мадриді, 11 березня – в Афінах.

Протест у Римі

Що таке "справа Марківа"? Українського нацгвардійця Віталія Марківа заарештували 30 червня в аеропорту Болоньї. Його підозрюють у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі під час бойових дій біля Слов'янська у 2014 році. При цьому у Нацгвардії запевняють: Марків не може бути до цього причетним, бо фотограф загинув унаслідок мінометного обстрілу, а в 2014 році у добровольчих батальйонів взагалі не було на озброєнні мінометів.