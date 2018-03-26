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Украинцы увидят новый документальный сериал "Неизвестная планета Земля"

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Новый взгляд на привычный мир. Канал National Geographic представил документальный сериал "Неизвестная планета Земля".

Вместе с известным голливудский актером Уиллом Смитом зрители отправятся в путешествие по разным уголкам Земли и космоса. Узнают поразительные факты о нашей планете и о полетах легендарных астронавтов.

"В сериале можно будет увидеть необычный взгляд на планету Земля. Как здесь развивается жизнь, какой она может быть, что стоит ожидать в будущем. Особенно будет приятно смотреть этот сериал зрителям, у которых есть телевидение высокой четкости, ведь мы попытались сделать картинку просто поразительной", – рассказал генеральный менеджер Fox Networks Group в Северо-Восточной Европе Родион Принцевский.

Первыми сериал смогли увидеть абоненты ВОЛИ. 19 марта, за неделю до мировой премьеры, дебютная серия появилась в библиотеке ВОЛЯ Cinema. На телевидении же сериал стартовал 25 марта – на день раньше, чем в остальных странах мира.

"Мы очень рады, что всегда на украинский рынок можем принести лучшие проекты. И мне очень приятно, что такой замечательный проект мы можем дать нашим абонентам, можем дать его на разных платформах, в цифровом качестве, как интерактивного телевидения, и дать возможность узнать больше о планете, на которой мы живем", – отметила директор по маркетингу компании ВОЛЯ Виктория Цомая.

Новые серии "Неизвестной планеты Земля" абоненты ВОЛИ смогут смотреть по воскресеньям в 18:00 и 22:00 на телеканале National Geographic или же в библиотеке ВОЛЯ Cinema в любое удобное время.

Источник: 24 Канал
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