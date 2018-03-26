Українці побачать новий документальний серіал "Невідома планета Земля"

Новий погляд на звичний світ. Канал National Geographic презентував документальний серіал "Невідома планета Земля".

Разом з відомим голлівудський актором Віллом Смітом, глядачі відправляться в мандрівку різними куточками Землі та космосу. Дізнаються вражаючі факти про нашу планету та про польоти легендарних астронавтів.

"В серіалі можна буде побачити незвичний погляд на планету Земля. Як тут розвивається життя, яким воно може бути, що варто очікувати у майбутньому. Особливо буде приємно дивитися цей серіал глядачам, у яких є телебачення високої чіткості, адже ми спробували зробити картинку просто вражаючою", – розповів генеральний менеджер Fox Networks Group в Північно-Східній Європі Родіон Принцевський.

Першими серіал змогли побачити абоненти ВОЛІ. 19 березня, за тиждень до світової прем'єри, дебютна серія з'явилася в бібліотеці ВОЛЯ Cinema. На телебаченні ж серіал стартував 25 березня – на день раніше ніж в решті країн світу.

"Ми дуже раді, що завжди на український ринок можемо принести найкращі проекти. І мені дуже приємно, що такий чудовий проект ми можемо дати нашим абонентам, можемо дати його на різних платформах, в цифровій якості, як інтерактивного телебачення, і дати можливість дізнатися більше про планету, на якій ми живемо", – зазначила директор з маркетингу компанії ВОЛЯ Вікторія Цомая.

Нові серії "Невідомої планети Земля" абоненти ВОЛІ зможуть дивитися щонеділі о 18:00 та 22:00 годині на телеканалі National Geographic або ж в бібліотеці ВОЛЯ Cinema в будь-який зручний час.