20:54
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Нова тема
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Українці побачать новий документальний серіал "Невідома планета Земля"

Нова тема 154 Читать новость на русском

Новий погляд на звичний світ. Канал National Geographic презентував документальний серіал "Невідома планета Земля".

Разом з відомим голлівудський актором Віллом Смітом, глядачі відправляться в мандрівку різними куточками Землі та космосу. Дізнаються вражаючі факти про нашу планету та про польоти легендарних астронавтів.

"В серіалі можна буде побачити незвичний погляд на планету Земля. Як тут розвивається життя, яким воно може бути, що варто очікувати у майбутньому. Особливо буде приємно дивитися цей серіал глядачам, у яких є телебачення високої чіткості, адже ми спробували зробити картинку просто вражаючою", розповів генеральний менеджер Fox Networks Group в Північно-Східній Європі Родіон Принцевський.

Першими серіал змогли побачити абоненти ВОЛІ. 19 березня, за тиждень до світової прем'єри, дебютна серія з'явилася в бібліотеці ВОЛЯ Cinema. На телебаченні ж серіал стартував 25 березня на день раніше ніж в решті країн світу.

"Ми дуже раді, що завжди на український ринок можемо принести найкращі проекти. І мені дуже приємно, що такий чудовий проект ми можемо дати нашим абонентам, можемо дати його на різних платформах, в цифровій якості, як інтерактивного телебачення, і дати можливість дізнатися більше про планету, на якій ми живемо", зазначила директор з маркетингу компанії ВОЛЯ Вікторія Цомая.

Нові серії "Невідомої планети Земля" абоненти ВОЛІ зможуть дивитися щонеділі о 18:00 та 22:00 годині на телеканалі National Geographic або ж в бібліотеці ВОЛЯ Cinema в будь-який зручний час.

Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук