Украинцы в Австралии присоединились к однодневной голодовке в поддержку Сенцова

Союз украинской диаспоры в Австралии и Украинский конгрессовый комитет Америки призвали в день старта Чемпионата мира в России присоединиться к однодневной голодовке.

Они надеются, что такая акция привлечет внимание международного сообщества к украинским политзаключенным, которых удерживает Кремль.

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Кроме того, в Союзе призвали написать письма членам парламента Австралии и в международные организации для усиления давления на Москву.

Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов уже почти месяц голодает, у него начали выпадать зубы. Единственное требование прекращения голодовки – освобождения всех украинских политзаключенных.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.