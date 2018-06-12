Українці в Австралії долучилися до одноденного голодування на підтримку Сенцова

Союз української діаспори в Австралії та Український конгресовий комітет Америки закликали у день старту Чемпіонату світу в Росії долучитися до одноденного голодування.

Вони сподіваються, що така акція приверне увагу міжнародної спільноти до українських політв'язнів, яких утримує Кремль.

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Крім того, у Союзі закликали написати листи до членів парламенту Австралії та до міжнародних організацій для посилення тиску на Москву.

Нагадаю, український політв'язень Олег Сенцов вже майже місяць голодує, у нього почали випадати зуби. Єдина вимога припинення голодування – звільнення усіх українських політв'язнів.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.