Українська діаспора в США голодуватиме протягом дня в підтримку Сенцова

Український конгресовий комітет Америки закликає всіх бажаючих, передусім об’єднання українців за кордоном, приєднатися до одноденної акції голодування в знак підтримки Олега Сенцова

Про це повідомляє Голос Америки.

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Акція запланована на середу, 13 червня напередодні початку Чемпіонату світу з футболу у Росії. Об’єднання українців в Канаді та Австралії підтримали цю акцію публічними заявами.

Повідомляється, що це вже не перший захід, створений з метою привернення уваги американського суспільства та державного керівництва до утримання Росією політв’язня Олега Сенцова, а також більш як 60 інших в’язнів Кремля. Зокрема, 1 червня Український конгресовий комітет Америки адресував листа про це президенту США Дональду Трампу та лідерам американського Конгресу.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.