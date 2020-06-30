Пенсионный фонд Украины с 1 июля проведет перерасчет пенсий. Все из-за роста прожиточного минимума в Украине.

Информация о перерасчете пенсионных выплат с 1 июля 2020 года опубликована на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

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Причиной для перерасчета стало увеличение прожиточного минимума с 1 июля. Теперь он составляет 2 118 гривен на одного человека (до этого был 2 027 гривен). С 1 декабря прожиточный минимум должен вырасти до 2 189 гривен

Перерасчет проведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля.

У кого и на сколько вырастут пенсии с 1 июля

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионніе выплаты, исчисляется от прожиточного минимума. Независимо от того, работает пенсионер или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Для примера, если минимальный размер пенсии по возрасту до этого составлял 1 638 гривен, то уже с 1 июля он составит 1 712 гривен, что на 74 гривны больше.

Размеры выплат с 1 июля 2020 года