В Украине с 1 июля вырастет пенсия: для кого и на сколько
Пенсионный фонд Украины с 1 июля проведет перерасчет пенсий. Все из-за роста прожиточного минимума в Украине.
Информация о перерасчете пенсионных выплат с 1 июля 2020 года опубликована на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.
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Причиной для перерасчета стало увеличение прожиточного минимума с 1 июля. Теперь он составляет 2 118 гривен на одного человека (до этого был 2 027 гривен). С 1 декабря прожиточный минимум должен вырасти до 2 189 гривен
Перерасчет проведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля.
У кого и на сколько вырастут пенсии с 1 июля
Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионніе выплаты, исчисляется от прожиточного минимума. Независимо от того, работает пенсионер или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.
Для примера, если минимальный размер пенсии по возрасту до этого составлял 1 638 гривен, то уже с 1 июля он составит 1 712 гривен, что на 74 гривны больше.
Размеры выплат с 1 июля 2020 года
|
Наименование повышения
|
% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность
|
Размер с 01.12.2019 (грн)
|
Размер с 01.07.2020
(грн)
|
Разница
(грн)
|
Минимальный размер пенсии по возрасту
|
100
|
1638,00
|
1 712,00
|
74,00
|
Минимальный размер пенсионной выплаты
|
100
|
1638,00
|
1 712,00
|
74,00
|
Максимальный размер пенсионной выплаты
|
10 прожиточных
|
16380,00
|
17 120,00
|
740,00
|
Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны
І группа
ІІ группа
ІІІ группа
Участники боевых действий
|
650
525
360
165
|
10 647,00
8 599,50
5 896,80
2 702,70
|
11 128,00
8 988,00
6 163,20
2 824,80
|
481,00
388,50
266,40
121,10
|
Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ЧАЭС
І группа
ІІ группа
ІІІ группа
|
285
255
225
|
4 668,30
4 176,90
3 685,50
|
4 879,20
4 365,60
3 852,00
|
210,90
188,70
166,50
|
Размер пенсии шахтерам
|
3 прожиточных
|
4 914,00
|
5 136,00
|
222,00
|
Пенсия за особые заслуги перед Украиной
|
20-40
|
327,60-655,20
|
342,40-684,80
|
14,80-29,60
|
Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 1 группы
|
50
|
819,00
|
856,00
|
37,00
|
Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 2 групи
|
40
|
655,20
|
684,80
|
29,60
|
Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 3 групи
|
30
|
491,40
|
513,60
|
22,20
|
Повышение участникам боевых действий
|
25
|
409,50
|
428,00
|
18,50
|
Повышение участникам войны
|
15
|
245,70
|
256,80
|
11,10
|
Повышение участникам войны, награжденным медалью
|
20
|
327,60
|
342,40
|
14,80
|
Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью)
І группа
ІІ группа
ІІІ группа
|
50
40
30
|
819,00
655,20
491,40
|
856,00
684,80
513,60
|
37,00
29,60
22,20