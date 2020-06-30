Пенсійний фонд України з 1 липня проведе перерахунок пенсій. Все через зростання прожиткового мінімуму в Україні.

Інформацію про перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року опубліковано на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

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Причиною для перерахунку стало збільшення прожиткового мінімуму з 1 липня. Тепер він становить 2118 гривень на одну особу (до цього був 2027 гривень). З 1 грудня прожитковий мінімум повинен зрости до 2189 гривень

Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня.

Кому і на скільки зросте пенсій з 1 липня

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму. Незалежно від того, працює особа, чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

Для прикладу, якщо мінімальний розмір пенсії за віком до цього становив 1638 гривень, то вже з 1 липня він становитиме 1712 гривень, що на 74 гривні більше.

Розміри виплат з 1 липня 2020 року