В Україні з 1 липня зросте пенсія: для кого і на скільки
Пенсійний фонд України з 1 липня проведе перерахунок пенсій. Все через зростання прожиткового мінімуму в Україні.
Інформацію про перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року опубліковано на офіційному сайті Пенсійного фонду України.
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Причиною для перерахунку стало збільшення прожиткового мінімуму з 1 липня. Тепер він становить 2118 гривень на одну особу (до цього був 2027 гривень). З 1 грудня прожитковий мінімум повинен зрости до 2189 гривень
Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня.
Кому і на скільки зросте пенсій з 1 липня
Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму. Незалежно від того, працює особа, чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.
Для прикладу, якщо мінімальний розмір пенсії за віком до цього становив 1638 гривень, то вже з 1 липня він становитиме 1712 гривень, що на 74 гривні більше.
Розміри виплат з 1 липня 2020 року
|
Найменування підвищення
|
% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
|
Розмір з 01.12.2019 (грн)
|
Розмір з 01.07.2020
(грн)
|
Різниця
(грн)
|
Мінімальний розмір пенсії за віком
|
100
|
1638,00
|
1 712,00
|
74,00
|
Мінімальний розмір пенсійної виплати
|
100
|
1638,00
|
1 712,00
|
74,00
|
Максимальний розмір пенсійної виплати
|
10 прожиткових
|
16380,00
|
17 120,00
|
740,00
|
Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни
І група
ІІ група
ІІІ група
Учасники бойових дій
|
650
525
360
165
|
10 647,00
8 599,50
5 896,80
2 702,70
|
11 128,00
8 988,00
6 163,20
2 824,80
|
481,00
388,50
266,40
121,10
|
Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ЧАЕС
І група
ІІ група
ІІІ група
|
285
255
225
|
4 668,30
4 176,90
3 685,50
|
4 879,20
4 365,60
3 852,00
|
210,90
188,70
166,50
|
Розмір пенсії шахтарям
|
3 прожиткових
|
4 914,00
|
5 136,00
|
222,00
|
Пенсія за особливі заслуги перед Україною
|
20-40
|
327,60-655,20
|
342,40-684,80
|
14,80-29,60
|
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи
|
50
|
819,00
|
856,00
|
37,00
|
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 2 групи
|
40
|
655,20
|
684,80
|
29,60
|
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 3 групи
|
30
|
491,40
|
513,60
|
22,20
|
Підвищення учасникам бойових дій
|
25
|
409,50
|
428,00
|
18,50
|
Підвищення учасникам війни
|
15
|
245,70
|
256,80
|
11,10
|
Підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю
|
20
|
327,60
|
342,40
|
14,80
|
Підвищення жертвам нацистських переслідувань (особам з інвалідністю)
І група
ІІ група
ІІІ група
|
50
40
30
|
819,00
655,20
491,40
|
856,00
684,80
513,60
|
37,00
29,60
22,20