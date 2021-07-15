Помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям с СМИ Юрий Кульпа сообщил 24 каналу о деталях миротворческой миссии в ДР Конго.
Читайте также Украинские миротворцы в ДР Конго получили почетные награды от ООН: фото, видео
18 отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации в ДР Конго с декабря 2012. Сегодня это уже 12 ротация численностью в 246 военнослужащих,
– отметил он.
Среди основных задач украинского национального контингента:
- транспортные перевозки;
- огневая поддержка наземных сил;
- воздушное сопровождение сил миссии;
- разведка;
- наблюдение;
- поисково-спасательные операции;
- экстренные медицинские эвакуации больных и раненых.
В составе отряда есть восемь вертолетов Ми-8, из которых 4 – транспортные и 4 транспортно-боевые. Есть также автомобильная, специальная техника и стрелковое оружие.
Наземный состав привлечен к выполнению задач по обеспечению жизнедеятельности, осуществляется охрана лагеря, сопровождение документации по требованию миссии ООН и другие задачи.
Несмотря на праздничный день, украинские вертолетчики выполняют определенные задачи миссии ООН и сегодня. Один вертолет привлечен к экстренной медицинской эвакуации раненых – он находится в условиях высокогорья. Еще три вертолета выполняют полеты по перевозке грузов и пассажиров,
– добавил Юрий Кульпа.
Он начала очередной ротации с октября 2020 года налет в небе Африки составил 3 тысячи часов.
- Выполнено более 3 200 полетов;
- Перевезено 11,5 тысячи пассажиров и 430 тонн грузов.
Военные ВСУ выполняют миротворческие миссии ООН в ДР Конго / Фото Юрия Кульпы
Украинские миротворцы выполняют международные операции в ДР Конго: смотрите видео
Награждение военнослужащих Вооруженных сил Украины: смотрите видео
Полеты украинских миротворцев вертолетами: смотрите видео