О торжествах в базовом лагере 18 отдельного вертолетного отряда рассказал помощник командира по связям со СМИ Юрий Кульпа.

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Мероприятие начали построением, военные выполнили государственный гимн Украины. Минутой молчания почтили миротворцев, погибших при исполнении служебных задач.

Украинских миротворцев наградили в ДР Конго / Фото Юрия Кульпы

Командир отряда, полковник Сергей Ващенко поздравил военных. Он отметил, что украинские миротворцы уже почти 30 лет выполняют почетную и благородную миссию.

Несут сотням тысяч людей в "горячих точках" планеты надежду на их мирную жизнь и счастливое будущее,

– подчеркнул он.

И добавил, что военнослужащие вертолетного отряда на высоком уровне выполняют задачи, определенные руководством Миссией ООН.

Что известно о медали "За участие в Миссии ООН"

Соответствующая награда основана 2 мая 2000 года. По краям ленты расположены 2 голубые полосы, которые символизируют присутствие ООН в ДР Конго.