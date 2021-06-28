Про урочистості у базовому таборі 18 окремого вертолітного загону розповів помічник командира по зв'язках зі ЗМІ Юрій Кульпа.

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Заходи розпочали шикуванням, військові виконали державний гімн України. Хвилиною мовчання вшанували миротворців, які загинули під час виконання службових завдань.

Українських миротворців нагородили у ДР Конго / Фото Юрія Кульпи

Командир загону, полковник Сергій Ващенко привітав військових. Він наголосив, що українські миротворці вже майже 30 років виконують почесну і благородну місію.

Несуть надію сотням тисяч людей у "гарячих точках" планети на їхнє мирне життя та щасливе майбутнє,

– підкреслив він.

Й додав, що військовослужбовці вертолітного загону на високому рівні виконують завдання, визначені керівництвом Місією ООН.

Що відомо про медаль "За участь у Місії ООН" Відповідна нагорода заснована 2 травня 2000 року. По краях стрічки розташовані 2 блакитні смуги, які символізують присутність ООН у ДР Конго.

Українські миротворці отримали відзнаки від ООН / Фото Юрія Кульпи

Такий вигляд має почесна відзнака від Місії ООН / Фото Юрія Кульпи

Між ними поміщені 2 однакові смужки жовтого кольору, які символізують мир та добробут. Темно-синя смуга в центрі жовтих смуг символізує річку Конго. Військові поділилися своїми враженнями Капітан Євгеній Копотун, який обіймає посаду льотчика-штурмана вертолітної ланки, розповів, що це – його перша ротація у складі миротворчого контингенту. Він вважає, що відзнака від Місії ООН, це насамперед оцінка роботи українців у ДР Конго, а також цінний досвід. Нашу роботу оцінюють на найвищому рівні. Адже під час надзвичайної ситуації (виверження вулкану – 24 канал) наш загін єдиний залишався на території аеродрому Гома й продовжував виконувати завдання,

– зазначив він. За словами Копотуна, ті години нальоту та досвід, який військові здобувають у ДР Конго, важко отримати в Україні – за винятком здійснення операцій у районі проведення ООС. Своїми враженнями про урочистий захід поділився й старший солдат Іван Бухальський – другий начальник автономної електростанції. Він підкреслив, що "Медаль за участь у Місії ООН" – це важлива нагорода. "Насамперед – це пам'ять про перебування тут", – додав миротворець. Парад медалей – урочистості у ДР Конго: дивіться відео Що українські миротворці роблять у ДР Конго

18 окремий вертолітний загін виконує завдання у складі Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго з 2012 року. Серед основних завдань національного контингенту:

транспортні перевезення;

вогнева підтримки наземних сил;

повітряне супроводження військ сил;

місії стримування (демонстрація сили), розвідки та спостереження;

пошуково-рятувальні операції.

Довідка. Наразі триває 12 ротація. 246 військовослужбовців України виконують завдання визначених Місією ООН у ДР Конго.

За словами Кульпи, українські вертольоти завжди там, де не може дістатися інша техніка. Мовиться, зокрема, про екстренні медичні евакуації хворих, поранених або тих, хто опинився у небезпеці.

Крім цього, миротворці проводять розвідку місцевості з метою виявлення баз терористичних угрупувань. А також перевозять на вулкан вчених, які досліджують його активність.