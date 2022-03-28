Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Важно Эвакуация мариупольцев: в Бердянске действуют бесплатная дозаправка и гуманитарные штабы

По словам Верещук, украинская разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров.

Поэтому, из соображений безопасности граждан, сегодня (28 марта – 24 канал) гуманитарные коридоры не открываем,

– подчеркнула министр.

Заметим, что, предварительно, 28 марта должны заработать 7 гуманитарных коридоров из Донецкой, Сумской и Запорожской областей. Однако уже утром оккупанты начали блокировать эвакуационные автобусы на въезде в Бердянск. Транспорт стоит на бердянском кольце, а люди идут к нему пешком.

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