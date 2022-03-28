Всего 27 марта сработали 2 гуманитарных коридора из Донецкой и Луганской областей. Эвакуировать удалось 1100 человек. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

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В Бердянске работают гуманитарные штабы для мариупольцев

По словам Верещук, из Мариуполя в Запорожье 27 марта на собственных автомобилях доехали 586 человек.

Также 15 автобусов сегодня доехали до блокпоста на въезде в город Бердянск и завтра должны быть поданы к месту сборов для эвакуации – улица Мелитопольское шоссе, 27, возле городского спорткомплекса,

– добавила министр.

Верещук напомнила, что в Бердянске по улице Мелитопольское шоссе, 87б для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Также в городе работают гуманитарные штабы. Их контакты:

3-62-76,

3-52-52,

097-551-59-17,

050-439-75-29

"Завтра мы планируем продолжить работу на мариупольском направлении и запустить коридоры в Сумскую область. Продолжаем работать над договоренностями для открытия дополнительных направлений гуманитарных коридоров", – подытожила Верещук.

Смотрите брифинг Ирины Верещук: