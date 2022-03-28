Всего 27 марта сработали 2 гуманитарных коридора из Донецкой и Луганской областей. Эвакуировать удалось 1100 человек. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал.
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В Бердянске работают гуманитарные штабы для мариупольцев
По словам Верещук, из Мариуполя в Запорожье 27 марта на собственных автомобилях доехали 586 человек.
Также 15 автобусов сегодня доехали до блокпоста на въезде в город Бердянск и завтра должны быть поданы к месту сборов для эвакуации – улица Мелитопольское шоссе, 27, возле городского спорткомплекса,
– добавила министр.
Верещук напомнила, что в Бердянске по улице Мелитопольское шоссе, 87б для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Также в городе работают гуманитарные штабы. Их контакты:
- 3-62-76,
- 3-52-52,
- 097-551-59-17,
- 050-439-75-29
"Завтра мы планируем продолжить работу на мариупольском направлении и запустить коридоры в Сумскую область. Продолжаем работать над договоренностями для открытия дополнительных направлений гуманитарных коридоров", – подытожила Верещук.
Смотрите брифинг Ирины Верещук: