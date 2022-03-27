Загалом 27 березня спрацювали 2 гуманітарні коридори з Донецької та Луганської областей. Евакуювати вдалося 1100 людей. Про це розповіла міністерка з питань з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

До теми Ще майже 170 тисяч маріупольців чекають на допомогу та евакуацію

У Бердянську працюють гуманітарні штаби для маріупольців

За словами Верещук, з Маріуполя до Запоріжжя 27 березня на власних автівках доїхали 586 людей.

Також 15 автобусів сьогодні доїхали до блокпоста на в'їзді до міста Бердянськ і завтра мають бути подані до місця зборів для евакуації – вулиця Мелітопольське шосе, 27, біля міського спорткомплексу,

– додала міністерка.

Верещук нагадала, що у Бердянську на вулиці Мелітопольське шосе, 87б для маріупольців працює безкоштовне дозаправлення. Також у місті діють гуманітарні штаби. Їхні контакти:

3-62-76,

3-52-52,

097-551-59-17,

050-439-75-29

"Завтра ми плануємо продовжити роботу на маріупольському напрямку та запустити коридори до Сумської області. Продовжуємо працювати над домовленостями для відкриття додаткових напрямків гуманітарних коридорів", – підсумувала Верещук.

Дивіться брифінг Ірини Верещук: