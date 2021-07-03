В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о шквалах 15 – 20 метров в секунду.

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Спасатели не исключают град в отдельных районах. Объявлен 1 уровень опасности (желтый).

В Киеве и Киевской области 3 июля грозы (І уровень опасности, желтый),

– добавили в ГСЧС.



Опасные погодные условия 3 июля / Скриншот с сайта Укргидмометцентра

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