У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про шквали 15 – 20 метрів на секунду.

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Рятувальники не виключають град в окремих районах. Оголошено 1 рівень небезпечності (жовтий).

У Києві та Київській області 3 липня грози (І рівень небезпечності, жовтий),

– додали у ДСНС.



Небезпечні погодні умови 3 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

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