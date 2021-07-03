У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про шквали 15 – 20 метрів на секунду.
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Рятувальники не виключають град в окремих районах. Оголошено 1 рівень небезпечності (жовтий).
У Києві та Київській області 3 липня грози (І рівень небезпечності, жовтий),
– додали у ДСНС.
Небезпечні погодні умови 3 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Негода в Україні: останні новини
- Днями Львів накрили дві потужні зливи. Вулиці стали ріками, автомобілі буквально плавали дорогами.
- Пронеслися сильні грози й Буковиною. Шквальний вітер повиривав дерева, зривав дахи та побив шибки у будинках.
- Негода також наробила лиха у Запоріжжі, Дніпрі та Полтавщині. Комунальники ліквідовували наслідки.
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