Окрім сильного дощу та грозів, в деяких регіонах України буде сильний вітер. Через град та шквальний вітер там синоптики прогнозують І (жовтий) рівень небезпечності.
До теми Не час розслаблятися: в Україні зливи, шквальний вітер, а у горах – паводки
Погода в регіонах в суботу, 3 липня
На Заході України буде найнижча температура повітря – в середньому +22...+25 градусів. Натомість у центральних, південних та північних областях буде дещо тепліше – +25...+28 градусів.
Найспекотніше буде на Луганщині – понад 30 градусів. У інших східних областях буде орієнтовно +26...+29 градусів.
Погода в столиці
У Києві 3 – 4 липня очікується +26…+28 градусів. Також прогностичні моделі обіцяють короткочасні грозові дощі,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
Також у Києві буде така ж погода, як і в більшості областей – при грозах можливе шквалисте посилення вітру та град.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 3 липня:
Ужгород – +22...+24
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +25...+27
Вінниця – +24...+26
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +26...+28
Суми – +27...+29
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +30...+32
Харків – +29...+31
Київ – +26...+28
Прогноз погоди у містах України на 3 липня / Скриншот Укргідрометцентру