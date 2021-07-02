Кроме сильного дождя и гроз, в некоторых регионах Украины будет сильный ветер. Из-за града и шквального ветра там синоптики прогнозируют І (желтый) уровень опасности.
К теме Не время расслабляться: в Украине ливни, шквальный ветер, а в горах – паводки
Погода в регионах в субботу, 3 июля
На Западе Украины будет самая низкая температура воздуха – в среднем +22...+25 градусов. Зато в центральных, южных и северных областях будет несколько теплее – +25...+28 градусов.
Жарче всего будет на Луганщине – более 30 градусов. В других восточных областях будет ориентировочно + 26...+29 градусов.
Погода в столице
В Киеве 3 – 4 июля ожидается +26...+28 градусов. Также прогностические модели обещают кратковременные грозовые дожди,
– написала синоптик Наталья Диденко.
Также в Киеве будет такая же погода, как и в большинстве областей – при грозах возможно шквалистое усиление ветра и град.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 3 июля:
Ужгород – + 22...+24
Львов – + 22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – + 23...+25
Черновцы – + 21...+23
Хмельницкий – + 23...+25
Луцк – + 23...+25
Ровно – + 23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – + 24...+26
Одесса – + 25...+27
Николаев – + 26...+28
Херсон – + 26...+28
Симферополь – + 27...+29
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – + 25...+27
Чернигов – + 26...+28
Сумы – + 27...+29
Полтава – + 26...+28
Днепр – + 26...+28
Запорожье – + 27...+29
Донецк – + 29...+31
Луганск – + 30...+32
Харьков – + 29...+31
Киев – + 26...+28
Прогноз погоды в городах Украины на 3 июля / Скриншот Укргидрометцентра