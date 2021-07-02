Безхмарного неба не обіцяють у жодній області України. Дещо прохолодніше буде у західних регіонах. Тепліше – на Сході.

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Погода на суботу, 3 липня

Найбільше повітря прогріється на Донеччині, Луганщині та Харківщині – до +29…+31 градуса. Проте тут теж обіцяють дощі та грози. На Півдні та у Центрі температурні показники триматимуться на позначках +26…+28. Жителям теж варто не забути про дощовики та парасольки.

Дещо прохолодніше на Півночі - +25…+27 і не обійдеться без опадів. Найнижчою температура буде у західних областях – у межах +21…+25, всю територію накриє дощами.

Важливо! У Києві у суботу, 3 липня, теж вдень та вночі дощитиме. Гостям та жителям столиці обіцяють +25…+27. Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на 3 липня / Зображення Укргідрометцентру

Погода на неділю, 4 липня

У неділю ситуація сильно не зміниться: опади будуть усюди, проте на Донеччині та Луганщині вони будуть менш рясними. Знову-таки, у цих областях та на Харківщині буде найтепліше +29…+31. На Півдні та у Центрі температура коливатиметься у межах +26…+29, у північних регіонах - +25..+27.

Найпрохолодніше у західних областях – все ще прогнозують найнижчі показники - +22..+25.

Зверніть увагу! У Києві у неділю, 4 липня, знову дощ, температура +25…+27.

Прогноз погоди на 4 липня / Зображення Укргідрометцентру

Найбільш свіжо буде на Заході, – Діденко

В Україні вихідними днями свіжіше повітря охопить західну нашу частину: +21...+27 градусів. Спека очікується на Сході та південному сході, +28...+32 градуси. У більшості областей України впродовж суботи – неділі денна температура повітря коливатиметься в межах +25...+29 градусів,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Діденко наголосила, що грозові дощі випадатимуть нерівномірно, періодично. Проте при грозах виникатиме небезпека – град та шквальний вітер.

Тим часом Аномальна спека в Канаді призвела до смерті майже 500 людей

Негода найближчим часом не піде з України

Зазначимо, що раніше синоптикиня Віра Балабух повідомила, що сподіватись, що негода піде геть найближчим часом, не варто. Адже Україна вступає у найбільш небезпечний період, коли спостерігають найбільше злив, градів та шквалу.

На зміну циклону, який зараз циркулює в Україні, може прийти інший – він вже формується над Чорним та Азовським морем.