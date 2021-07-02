Безоблачного неба не обещают ни в одной области Украины. Несколько прохладнее будет в западных регионах. Теплее – на Востоке.
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Погода на субботу, 3 июля
Больше всего воздух прогреется в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – до +29...+31 градуса. Однако здесь тоже обещают дожди и грозы. На Юге и в Центре температурные показатели будут держаться на отметках +26...+28. Жителям тоже стоит не забыть о дождевиках и зонтиках.
Несколько прохладнее на Севере – +25...+27 и не обойдется без осадков. Низкой температура будет в западных областях – в пределах +21...+25, всю территорию накроет дождями.
Прогноз погоды на 3 июля / Картинки Укргидрометцентра
Погода на воскресенье, 4 июля
В воскресенье ситуация сильно не изменится: осадки будут всюду, однако в Донецкой и Луганской областях они будут менее обильными. Опять же, в этих областях и на Харьковщине будет теплее +29...+31. На Юге и в Центре температура будет колебаться в пределах +26...+29, в северных регионах – 25 .. +27.
Прохладнее всего в западных областях – все еще прогнозируют низкие показатели – +22 .. +25 градусов.
Прогноз погоды на 4 июля / Картинки Укргидрометцентра
Наиболее свежо будет на Западе, – Диденко
В Украине в выходные дни более свежый воздух охватит западную нашу часть: +21...+27 градусов. Жара ожидается на востоке и юго-востоке, +28...+32 градуса. В большинстве областей Украины в течение субботы – воскресенья дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+29 градусов,
– написала синоптик Наталья Диденко.
Диденко подчеркнула, что грозовые дожди будут выпадать неравномерно, периодически. Однако при грозах будет возникать опасность – град и шквальный ветер.
Между тем Аномальная жара в Канаде привела к смерти почти 500 человек
Непогода в ближайшее время не уйдет из Украины
Отметим, что ранее синоптик Вера Балабух сообщила, что надеяться, что непогода уйдет в ближайшее время, не стоит. Ведь Украина вступает в наиболее опасный период, когда наблюдается больше всего ливней, града и шквала.
На смену циклону, который сейчас циркулирует в Украине, может прийти другой – он уже формируется над Черным и Азовским морями.