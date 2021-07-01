Главный коронер Британской Колумбии Лиза Лапоинт заявила, что большинство смертей вызвала аномальная жара.

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В Канаде люди умирают от жары

Обычно за 5 дней в провинции регистрировали примерно 165 случаев внезапной смерти. Однако с 25 по 30 июня их количество возросло до 486.

Мы считаем, что жара, скорее всего, является причиной многих из этих смертей, но это требует подтверждения,

– отметила Лапоинт.

Она добавила, что многих умерших нашли в их собственных "жарких и не вентилируемых" домах.

Коронер убеждена в том, что официальное количество внезапных смертей в ближайшее время будет увеличиваться, ведь не все из них уже зафиксированы в базе. Сейчас регистрация случаев задерживается из-за стремительного роста смертности в некоторых районах.

"Важно, чтобы мы обращали внимание на тот факт, что каждая зарегистрированная смерть – это человек, имевший семью и людей, которые заботились о нем", – добавила Лапоинт.

Власть пытается предотвращать смерти

За последние 3 – 5 лет в провинции Британская Колумбия подтвердили всего 3 смерти, связанные с жарой. Поэтому такая ситуация застала канадцев врасплох.

"Мы раньше не сталкивались с таким в провинции. Нам нужно было немного времени, чтобы ускорить наши действия", – подчеркнула чиновница. Теперь власть чувствует себя гораздо увереннее, потому что может быстрее реагировать.

Лапоинт заверила, что эксперты будут изучать закономерности смертей.

Справка. Канада страдает от аномальной жары. Там зафиксировали самую высокую температуру в истории страны. Столбики термометров достигли почти +48 градусов.