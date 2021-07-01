Главный коронер Британской Колумбии Лиза Лапоинт заявила, что большинство смертей вызвала аномальная жара.
Ранее Аномальная жара и масштабный лесной пожар в Канаде: более 130 жертв
В Канаде люди умирают от жары
Обычно за 5 дней в провинции регистрировали примерно 165 случаев внезапной смерти. Однако с 25 по 30 июня их количество возросло до 486.
Мы считаем, что жара, скорее всего, является причиной многих из этих смертей, но это требует подтверждения,
– отметила Лапоинт.
Она добавила, что многих умерших нашли в их собственных "жарких и не вентилируемых" домах.
Коронер убеждена в том, что официальное количество внезапных смертей в ближайшее время будет увеличиваться, ведь не все из них уже зафиксированы в базе. Сейчас регистрация случаев задерживается из-за стремительного роста смертности в некоторых районах.
"Важно, чтобы мы обращали внимание на тот факт, что каждая зарегистрированная смерть – это человек, имевший семью и людей, которые заботились о нем", – добавила Лапоинт.
Власть пытается предотвращать смерти
За последние 3 – 5 лет в провинции Британская Колумбия подтвердили всего 3 смерти, связанные с жарой. Поэтому такая ситуация застала канадцев врасплох.
"Мы раньше не сталкивались с таким в провинции. Нам нужно было немного времени, чтобы ускорить наши действия", – подчеркнула чиновница. Теперь власть чувствует себя гораздо увереннее, потому что может быстрее реагировать.
Лапоинт заверила, что эксперты будут изучать закономерности смертей.