Про це розповіла синоптикиня Віра Балабух. Вона пояснила, що Україна вступає у небезпечніший період, коли спостерігають найбільше злив, градів та шквалу, а тому 2021 рік теж не є винятком.
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"На жаль, найближчими днями вони (зливи – 24 канал) не закінчаться. На територію України вийшов черговий циклон, який зумовив нестійку погоду, сильні зливи, град і шквал на Західній Україні", – зазначила Балабух.
Циклон буде присутній ще 2 – 3 липня, а потім відступатиме і погода на Заході стане стійкою.
Україну чекає ще один циклон
За словами Балабух, над Чорним і Азовським морем формується інший циклон, який також виходитиме на територію України.
Перша декада липня буде в Україні досить нестійкою. Погода буде небезпечною. Спостерігатимуться інтенсивні зливи, град, шквал,
– зауважила синоптикиня.
Опади припиняться лише всередині липня, тоді температура повітря знову підвищиться.
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Негода в Україні: коротко
- Наприкінці червня Україну накрили зливи та страшні грози. Зокрема, така погода була на Заході.
- У Львові 30 червня буревій завдав чималих збитків. Дахи будинків зірвало, багато дерев впало або навіть повиривало їх з корінням.
- Рятувальники 1 липня знову попередили про небезпеку.
- До слова, 30 червня після бурі Львів огорнуло неймовірно красиве небо. Мешканці ділилися фотографіями у соцмережах.