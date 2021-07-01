Про це розповіла синоптикиня Віра Балабух. Вона пояснила, що Україна вступає у небезпечніший період, коли спостерігають найбільше злив, градів та шквалу, а тому 2021 рік теж не є винятком.

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"На жаль, найближчими днями вони (зливи – 24 канал) не закінчаться. На територію України вийшов черговий циклон, який зумовив нестійку погоду, сильні зливи, град і шквал на Західній Україні", – зазначила Балабух.

Циклон буде присутній ще 2 – 3 липня, а потім відступатиме і погода на Заході стане стійкою.

Україну чекає ще один циклон

За словами Балабух, над Чорним і Азовським морем формується інший циклон, який також виходитиме на територію України.

Перша декада липня буде в Україні досить нестійкою. Погода буде небезпечною. Спостерігатимуться інтенсивні зливи, град, шквал,

– зауважила синоптикиня.

Опади припиняться лише всередині липня, тоді температура повітря знову підвищиться.

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Негода в Україні: коротко